दवा तमिलनाडु में बनी तो वहां आंदोलन क्यों नहीं कर रहे...कफ सिरप मौत मामले में MP CM ने कांग्रेस को घेरा

- कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला राजनीतिक विवाद ले चुका है, CM मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया
- मुख्यमंत्री ने कहा कि कफ सिरप तमिलनाडु में बना है इसलिए कांग्रेस को वहां जाकर आंदोलन करना चाहिए था
- MP सरकार ने जिम्मेदारों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की और तमिलनाडु से रंगनाथन को गिरफ्तार कर दस्तावेज जब्त किए
मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कई तीखे सवाल उठाए. एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा, "दवाई तमिलनाडु में बनी है, तो कांग्रेस वहां आंदोलन क्यों नहीं कर रही?" मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष का काम अक्सर विपक्ष करता है, लेकिन कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियां से भागती हुई नजर आई है.
Politics erupts over 'killer' cough syrup, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav says, "why isn't Congress protesting in Tamil Nadu?"@DrMohanYadav51 @awasthiabhi11 pic.twitter.com/dBsaCvlJIN— NDTV (@ndtv) October 9, 2025
कांग्रेस को तमिलनाडु में आंदोलन करना चाहिए
सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने जब शासन चलाया उन लोगों ने किस तरीके से चलाया वो पूरा देश जानता है. लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है हम जवाबदेही से चलते हैं, व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलना भी जानते हैं. कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा.. तमिलनाडु में बनी दवाई है. अब कांग्रेस को तमिलनाडु में जाकर आंदोलन करना चाहिए, लेकिन नहीं करेगी.
ये भी पढ़ें : कप सिरप पीने से गई 18 बच्चों की जान, फिर भी IMA क्यों कर रहा गिरफ्तार डॉक्टर की रिहाई की मांग?
अपराधी कोई भी हो हम उसे छोड़ेंगे नहीं
CM ने कहा कि उनकी निगाह केवल अपनी राजनीति और केवल वोट की राजनीति के लिए है कांग्रेस के चरित्र के ऊपर निर्भर करता है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा की हमने न केवल संवेदनशीलता से राज्य की जिम्मेदारी को निभाया है बल्कि जो जिम्मेदार था उसको हमारी पुलिस तमिलनाडु में जाकर पकड़ कर आई है. हमने कहा है कि अपराधी कोई भी हो हम उसे छोड़ेंगे नहीं. इसी बीच एमपी सीएम ने ये भी आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार राज्य में निर्मित एक कफ सिरप के सेवन से उनके प्रदेश के 22 बच्चों की मौत से जुड़े मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रही है.
तमिलनाडु सरकार को कार्रवाई करने को कहा
सीएम मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी. उन्होंने तमिलनाडु सरकार से इस मामले में “ठोस कदम” उठाने और “उचित कार्रवाई” करने का आग्रह किया. सीएम ने बृहस्पतिवार को नागपुर के उन अस्पतालों का दौरा किया, जहां तमिलनाडु में निर्मित कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन के चलते बीमार पड़े बच्चों का इलाज किया जा रहा है. उन्होंने चिकित्सकों से बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और पीड़ित परिजनों से भी बात की.
ये भी पढ़ें : जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा मामला, WHO ने भारत से पूछे ये 4 सवाल
सिरप के सेवन से अब तक 22 बच्चों की मौत
कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन के बाद कथित तौर पर किडनी खराब होने से मध्यप्रदेश के 22 बच्चों की मौत हो गई. मृतकों में से अधिकांश छिंदवाड़ा जिले के हैं. मध्यप्रदेश पुलिस ने इस मामले में तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया।. पुलिस ने कांचीपुरम स्थित उसकी फैक्टरी से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए. पत्रकारों से मुखातिब यादव ने कहा, “मध्यप्रदेश पुलिस ने तमिलनाडु से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है. हालांकि, तमिलनाडु सरकार अपेक्षित सहयोग नहीं कर रही है. वहां के औषधि नियंत्रक से संबंधित दवा की उचित रिपोर्ट अपेक्षित है.”
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं