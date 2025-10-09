विज्ञापन
विशेष लिंक

कप सिरप पीने से गई 18 बच्चों की जान, फिर भी IMA क्यों कर रहा गिरफ्तार डॉक्टर की रिहाई की मांग?

MP Cough Syrup Child Death Case: सूत्रों के मुताबिक, IMA की सभी राज्य इकाई और लोकल इकाई के अध्यक्ष और महासचिव गुरुवार शाम तक स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखेंगे. पत्र में डॉक्टर की गिरफ्तारी और दवाओं की सही जांच का मुद्दा उठाया जाएगा जाएगा.

Read Time: 2 mins
Share
कप सिरप पीने से गई 18 बच्चों की जान, फिर भी IMA क्यों कर रहा गिरफ्तार डॉक्टर की रिहाई की मांग?
प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी मामले में विरोध-प्रदर्शन की चेतावनी.
  • मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौतों के बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी हुई थी.
  • इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए विरोध कर रहा है.
  • डॉ. सोनी को जमानत नहीं मिलने पर आईएमए ने पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
भोपाल:

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतों से न जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए. वहीं डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉ. प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी से नाराज है. डॉक्टर्स एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है. आधिकारिक सूत्रों के हवाले से सामने आई खबर के मुताबिक, अगर आज सोनी को बेल नहीं मिली तो IMA ने शुक्रवार को सड़क पर उतरने की तैयारी में है. 

 IMA कर रहा विरोध प्रदर्शन की तैयारी

आईएमए शुक्रवार से पूरे मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहा है. उसका कहना है कि अगर सोनी को राहत नहीं दी गई तो वे लोग पूरे देशभर में भी विरोध-प्रदर्शन करेंगे. सूत्रों के मुताबिक,  IMA की सभी राज्य इकाई और लोकल इकाई के अध्यक्ष और महासचिव गुरुवार शाम तक स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखेंगे. पत्र में डॉक्टर की गिरफ्तारी और दवाओं की सही जांच का मुद्दा उठाया जाएगा जाएगा.

डॉ. प्रवीन सोनी की जमानत की मांग

संगठन का कहना कि सरकार नियमों में बदलाव करे, IMA उनका पूरा साथ देगा. बता दें कि IMA की देशभर में 32 यूनिट और 1800 ब्रांच हैं. ये सभी ब्रांच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखेंगे. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस मामले में कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी थी. 

बच्चों को कप सिरप लिखने वाले डॉक्टर हैं प्रवीण सोनी

बता दें कि डॉक्टर एसोसिएशन परासिया के डॉक्टर प्रवीन सोनी की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बता रहे हैं.मंगलवार को आईएणए की बैतूल शाखा ने विरोध-प्रदर्शन किया था. प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी बच्चों को ये कप सीरप लिखने के मामले में हुई थी. उनको तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है. बता दें कि इसी कप सिरप को पीने से अब तक 18 बच्चों की मौत हो चुकी है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Madhya Pradesh, Toxic Cough Syrup Deaths, IMA Protest, Doctors Association On Strike, Chhindwara Deaths
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com