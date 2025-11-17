विज्ञापन
इंदौर पुलिस से माफी मांगने क्यों पहुंचा एजाज खान, हाथ जोड़कर बताई पूरी कहानी

कुख्यात हिस्ट्रीशीटर सलमान लाला की मौत के मामले में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के चलते एक्टर एजाज खान पुलिस के सामने माफी मांगी है. एजाज को इंदौर क्राइम ब्रांच ने तलब किया और उनसे लंबी पूछताछ की. यह मामला सलमान लाला की मौत के बाद इंस्टाग्राम पर एजाज खान द्वारा की गई टिप्पणी से जुड़ा है.

इंदौर:

कुख्यात हिस्ट्रीशीटर सलमान लाला की मौत के मामले में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के चलते एक्टर एजाज खान पुलिस के सामने माफी मांगी है. एजाज को इंदौर क्राइम ब्रांच ने तलब किया और उनसे लंबी पूछताछ की. यह मामला सलमान लाला की मौत के बाद इंस्टाग्राम पर एजाज खान द्वारा की गई टिप्पणी से जुड़ा है.


क्राइम ब्रांच ने की तीन घंटे पूछताछ, मोबाइल किया जब्त

इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक्टर एजाज खान को पूछताछ के लिए बुलाया था. सूत्रों के मुताबिक, क्राइम ब्रांच ने एजाज खान से तकरीबन 3 घंटे तक पूछताछ की. इस दौरान, पुलिस ने आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में साक्ष्य जुटाने के लिए उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है. पूछताछ के बाद एक्टर एजाज खान ने अपने कृत्य के लिए माफी भी मांगी. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है. 

कौन था गैंगस्टर सलमान लाला? अपराध की दुनिया में फिल्मी अंत

सलमान लाला उर्फ शहनवाज का नाम अपराध जगत में तेजी से उभरा था, लेकिन महज 28 वर्ष की उम्र में ही उसका अंत हो गया. 28 साल की उम्र में सलमान लाला पर 32 अपराध दर्ज थे, जिनमें हत्या, डकैती, NDPS (ड्रग्स), अपहरण, दुष्कर्म, और वसूली जैसे गंभीर मामले शामिल थे. उसका जन्म इंदौर के नया बसेरा इलाके में एक कबाड़ी परिवार में हुआ था. उसने 15 साल की उम्र में ही अपहरण और दुष्कर्म के साथ अपराध की दुनिया में कदम रखा. शुक्रवार देर रात सीहोर में इंदौर-भोपाल रोड पर इंदौर क्राइम ब्रांच को चकमा देकर भागने के चक्कर में अंधेरे के चलते वह खेत में बने तालाब के पानी में डूबकर मर गया था.

