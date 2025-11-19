विज्ञापन
विशेष लिंक

'अब एक अलग भारत है, 20 साल पुरानी स्ट्रैटजी...' अहमद पटेल की बेटी ने कांग्रेस लीडरशिप को घेरा

NDTV को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुमताज पटेल ने कहा, 'हमें समय के साथ बदलना होगा. हम 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले जिस तरह काम करते थे, उस तरह अब नहीं चल सकता. हम अब एक अलग भारत का सामना कर रहे हैं. हम एक अलग सरकार का सामना कर रहे हैं.'

Read Time: 3 mins
Share
'अब एक अलग भारत है, 20 साल पुरानी स्ट्रैटजी...' अहमद पटेल की बेटी ने कांग्रेस लीडरशिप को घेरा
  • बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के अंदर नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं.
  • मुमताज पटेल ने बिना नाम लिए पार्टी नेतृत्व को जमीनी हकीकत से दूर और असफल बताया.
  • मुमताज ने कहा कि कांग्रेस को समय के साथ बदलना होगा और नए भारत की चुनौतियों का सामना करना होगा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार चुनाव के नतीजों में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस के अंदर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं. नतीजों के दिन कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने बिना किसी का नाम लिए पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे. उन्होंने बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि अब कोई बहाना बनाने, दोष मढ़ने के बजाय अपने भीतर झांककर देखने और सच्चाई को स्वीकारने का समय है. न जाने कितने वफादार और जमीनी कार्यकर्ता, जो हर मुश्किल हालात में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं. वह कब तक सफलता के लिए इंतजार करेंगे. पार्टी कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है, जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं. यही लोग कांग्रेस की दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं. ऐसे तो वह बार-बार असफल ही होते रहेंगे. 

इस पोस्ट के बाद NDTV ने मुमताज पटेल से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा, मैंने यह ट्वीट सच्ची भावना से किया है. मैंने जब टीवी पर नतीजे देखे तो मुझे दुख हुआ. पार्टी कार्यकर्ता दशकों से कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, मुझे उनके लिए बुरा लगता है. 

Latest and Breaking News on NDTV

'समय के साथ बदलना होगा'

NDTV को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुमताज पटेल ने कहा, 'हमें समय के साथ बदलना होगा. हम 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले जिस तरह काम करते थे, उस तरह अब नहीं चल सकता. हम अब एक अलग भारत का सामना कर रहे हैं. हम एक अलग सरकार का सामना कर रहे हैं. हमारे सामने अलग तरह के विरोधी हैं और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उससे इस सिस्टम से लड़ाई नहीं जीती जा सकती.'

मुमताज ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि लीडरशिप को लोग गलत सलाह दे रहे हैं या सही सलाह. लेकिन अंत में जब नतीजा आता है तो हम चुनाव नहीं जीत पाते हैं.'

यह भी पढ़ें- PM मोदी जारी करेंगे किसान योजना की 21वीं किस्त, 9 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे ₹2000, जानें हर अपडेट

'पहले भी सफल सरकारें चलाई हैं'

मुमताज पटेल ने पुराने दिनों का जिक्र करते हुए कहा, 'पहले जब मेरे पिता जैसे लोग पार्टी में शामिल थे, तब हम चुनाव जीतते थे. हम सफल सरकार चला रहे थे. हमारे गठबंधन थे. एलायंस धर्म निभाया जाता था. एक-दूसरे का सम्मान था.'

'पार्टी को बर्बाद होते देखना...'

मुमताज ने कहा, 'आज कांग्रेस के पास 20% वोट शेयर है और यह देशभर में बेस वाली एकमात्र प्रमुख विपक्षी पार्टी है.' मुमताP ने कहा, 'हम ही एकमात्र पार्टी हैं जिसका पूरे देश में बेस है. लेकिन इसे इस तरह बर्बाद होते देखना मेरी समझ में नहीं आता.'

अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन 

बता दें कि इस बिहार चुनाव में महागठबंधन का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है. 243 सीटों में से महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिलीं, जबकि NDA को 202 सीटें मिली हैं. तेजस्वी यादव की RJD ने 25 सीटें  जीतीं. वहीं कांग्रेस ने 6 सीटें, CPM 1 सीट जीत सकी. इसके अलावा  CPI(ML)(L) 2 सीटें  और IIP 1 सीट ही जीत सकी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumtaz Patel, Congress, CONGRESS LEADER, Congress In Bihar Election, BIHAR ELECTIONS
Get App for Better Experience
Install Now