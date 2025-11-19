'अब एक अलग भारत है, 20 साल पुरानी स्ट्रैटजी...' अहमद पटेल की बेटी ने कांग्रेस लीडरशिप को घेरा

बिहार चुनाव के नतीजों में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस के अंदर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं. नतीजों के दिन कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने बिना किसी का नाम लिए पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे. उन्होंने बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि अब कोई बहाना बनाने, दोष मढ़ने के बजाय अपने भीतर झांककर देखने और सच्चाई को स्वीकारने का समय है. न जाने कितने वफादार और जमीनी कार्यकर्ता, जो हर मुश्किल हालात में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं. वह कब तक सफलता के लिए इंतजार करेंगे. पार्टी कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है, जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं. यही लोग कांग्रेस की दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं. ऐसे तो वह बार-बार असफल ही होते रहेंगे.

इस पोस्ट के बाद NDTV ने मुमताज पटेल से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा, मैंने यह ट्वीट सच्ची भावना से किया है. मैंने जब टीवी पर नतीजे देखे तो मुझे दुख हुआ. पार्टी कार्यकर्ता दशकों से कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, मुझे उनके लिए बुरा लगता है.

'समय के साथ बदलना होगा'

NDTV को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुमताज पटेल ने कहा, 'हमें समय के साथ बदलना होगा. हम 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले जिस तरह काम करते थे, उस तरह अब नहीं चल सकता. हम अब एक अलग भारत का सामना कर रहे हैं. हम एक अलग सरकार का सामना कर रहे हैं. हमारे सामने अलग तरह के विरोधी हैं और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उससे इस सिस्टम से लड़ाई नहीं जीती जा सकती.'