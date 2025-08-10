विज्ञापन
सुनी रह गई भाई की कलाई... मध्यप्रदेश में प्रशासन की लापरवाही से रक्षाबंधन पर भाई ने गवाई जान

पुलिस को सुबह जब इस हादसे की जानकारी लगी तो पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. नदी में से मृतक की बॉडी निकलवाकर पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है.

सुनी रह गई भाई की कलाई... मध्यप्रदेश में प्रशासन की लापरवाही से रक्षाबंधन पर भाई ने गवाई जान
बाहर के लोगों को पुल टूटने की कोई जानकारी नहीं थी.
  • मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पलेरा देरी हाइवे पर एक टूटे पुल से युवक की गिरकर मौत हो गई.
  • जिला प्रशासन ने टूटे हुए पुल पर बैरिकेड्स नहीं लगाए थे और न ही पुल को पूरी तरह से बंद किया था.
  • मृतक युवक छतरपुर जिले का निवासी था और राखी बंधवाने अपनी बहन के घर जा रहा था.
टीकमगढ़:

मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पलेरा देरी हाइवे पर बने एक पुल से गिरने से एक युवक की मौत हो गई. जिला प्रशासन ने इस टूटे पुल पर न बैरिकेड्स लगाए थे और न ही पूरी तरह से पुल को लोगों के लिए बंद किया था. जिसके कारण छतरपुर जिले के एक युवक की पुल से गिरने से मौत हो गई. ये युवक अपनी बहन के यहां राखी बंधवाने जा रहा था. रात में उसको पता नहीं था कि यह पुल टूटा हुआ है, वह सीधा नदी में जा गिरा और उसकी मौत हो गई. जब सुबह लोगों ने देखा और पुलिस को सूचित किया गया तब मृतक की बाइक को नदी से बाहर निकाला गया.  

टीकमगढृ जिले में भारी बारिश के चलते पलेरा देरी ददगाये हाइवे पर बना पुल पानी मे बह गया था. इसका केवल एक ही हिस्सा बचा था. लेकिन फिर भी जिला प्रशासन ने इस पर बेरिकेट्स लगाकर इसको बंद नहीं किया. लोकल लोगों को पता था.  मगर बाहर के लोगों को पुल टूटने की कोई जानकारी नहीं थी. कल रात में रक्षाबंधन के मौके पर देवेंद्र राय इस मार्ग से अपनी बहन के घर जा रहे थे. लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही ने उनकी जान ले ली. इस पुल से गिरकर उनकी मौत हो गई. 

सुबह जब इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची. नदी में से मृतक की बॉडी निकलवाकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा दी है.

सूर्य प्रकाश गोस्वामी
 

