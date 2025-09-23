MP News: बस स्टैंड से दिनदहाड़े नाबालिग का किडनैप, गांव वालों ने दिखाई हिम्मत तो 20 किमी दूर छोड़कर भागे अपहरणकर्ता

मध्य प्रदेश के धार जिले में सोमवार को गंधवानी बस स्टैंड के पास उस समय सनसनी फैल गई जब 12वीं कक्षा की एक छात्रा का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, छात्रा एटीएम के पास खड़ी थी तभी अचानक एक बोलेरो गाड़ी आकर रुकी. इतने में से तीन बदमाश उतरे और फिल्मी अंदाज में उसका मुंह दबाकर जबरन गाड़ी में खींच ले गए.

वारदात देख वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई. उन्होंने मोटरसाइकिल और कारों से अपहरणकर्ताओं का पीछा करना शुरू कर दिया. करीब 20 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद झेंगड़ा गांव के पास बोलेरो ने बकरियों के झुंड को कुचल दिया, जिसमें कई बकरियां मारी गईं. हादसे के कारण बोलेरो गाड़ी खराब हो गई और अपहरणकर्ता छात्रा को छोड़कर पैदल भाग निकले. डरी-सहमी छात्रा को ग्रामीणों ने सुरक्षित पुलिस के हवाले कर दिया.

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लड़की को गंधवानी थाने ले आई. पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर तीनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है. उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. छात्रा को सुरक्षित उसके परिवार को सौंप दिया गया है.

ये भी पढ़ें-: Akhilesh Yadav On Azam khan: आजम के जेल से निकलते ही क्या बोले अखिलेश यादव, बयान के सियासी मायने भी समझिए