मरी हुई युवती-मिली जिंदा, बहन को मृत अवस्था में मिली थी फोटो... पुलिस ने जांच की तो हुआ चौंकाने वाला खुलासा

मुंबई के विक्रोली से एक अजीब मामला सामने आया है. जहां एक युवती के मृत होने की जानकारी परिवार को मिली. वहीं परिवार ने जब इस बारे में पता लगाया और युवती को खोजने के लिए विक्रोली पहुंची. वहां पुलिस से मदद ली गई और जब मृत युवती की तलाश शुरू हुई तो इस दौरान उसके जीवित होने की जानकारी सामने आई. बताया जा रहा है कि विक्रोली के कन्नमवार नगर निवासी मनीषा सराटे नाम की एक महिला पिछले तीन महीनों से लापता थी.

व्हाट्सऐप पर मिली थी मृत अवस्था में फोटो

बताया जा रहा है कि 24 सितंबर को लापता युवती मनीषा सराटे की एक फोटो उसकी बहन उषा खंडारे को व्हाट्सऐप पर युवती की फोटो दिखी. फोटो में वह मृत अवस्था में दिखी थी. फोटो देखने के बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच गया. क्योंकि उसे करीब 3 महीने से उसके घर वाले ढूंढ रहे थे. फोटो मिलने के बाद पूरा परिवार विक्रोली पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई.

युवक के साथ रह रही थी युवती

शिकायत मिलने के बाद विक्रोली पुलिस स्टेशन की टीम पूरे मामले में जांच शुरू की. लेकिन जांच के दौरान ही मनीषा के जीवित होने की जानकारी मिली. वहीं चौंकाने वाली बात पता चली की मनीषा कलवा इलाके में एक युवक के साथ रह रही है. पुलिस ने काफी कोशिशों के बाद दोनों को कलवा इलाके से हिरासत में लिया. वहीं मनीषा से इस मामले में पूछताछ की जा रही है कि उसने अपने मृत होने की बात क्यों फैलाई. वहीं पूछताछ के बाद मनीषा को उसके परिवार को सौंप दिया जाएगा.

वहीं पुलिस इस मामले में आगे भी जांच करेगी. वहीं युवक को लेकर जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

