10 रुपये में खाना, अंतरराष्ट्रीय स्तर शौचालय... BMC चुनाव के लिए उद्धव की शिवसेना के जनता से बड़े वादे?

Uddhav Shivsena Manifesto: घोषणा पत्र के दौरान आदित्य ठाकरे ने नासिक के तपोवन में पेड़ों के मुद्दे पर कहा कि सत्ताधारियों में जो अहंकार है, उसे मिट्टी में मिलाना है. ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि शिवसेना के ये वादे जनता को कितना लुभा पाते हैं.

शिवसेना यूबीटी के वादे.
  • महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं, जिसमें BMC का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है.
  • उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने घोषणा पत्र में मराठी भाषा को बढ़ावा देने और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर दिया.
  • मेनिफेस्टो में बच्चों के लिए क्रेच, 10 रुपये में भोजन योजना और शौचालय बनाने के वादे शामिल हैं.
मुंबई:

मुंबई बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को चुनाव होना है. हर दल चुनाव जीतने की जपग में लगा है. बीएमसी में जीत का मतलब है पूरे महाराष्ट्र पर दबदबा, ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पूरा दमखम लगा दिया है. महाराष्ट्र के लोगों से लुभावने वादे किए जा रहे हैं. उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, इसमें मराठी भाषा पर खास जोर दिया गया है. उद्धव की शिवसेना ने मेनिफेस्टो में महाराष्ट्र के लोगों से कौन से लोक सुभावने वादे किए हैं, डिटेल में जानें.

शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के घोषणा पत्र के वादे

  1. हम सभी स्कूलों में 'बोलचाल की मराठी' शुरू करेंगे
  2. कोलीवाड़ा में वही काम होगा जो कोली भाइयों को चाहिए, बिल्डरों की मनमर्जी नहीं चलेगी
  3. सभी विभागों में बच्चों के लिए क्रेच बनाए जाएंगे.
  4. 10 रुपये में नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराने के लिए 'मां साहेब किचन' योजना शुरू होगी.
  5. हर 2 किलोमीटर पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के शौचालय बनाए जाएंगे.
  6. सभी के लिए सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था होगी और नगर पालिका की जगहों पर मुफ्त पार्किंग की सुविधा दी जाएगी.
  7. “वंदनीय बालासाहेब ठाकरे स्वरोजगार सहायता योजना” के तहत एक लाख युवक-युवतियों को 25 हजार से 1 लाख रुपये तक का रोजगार सहायता कोष दिया जाएगा.
  8. गिग वर्कर्स (डिलीवरी पार्टनर) को 25,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा.
  9. 700 वर्ग फुट तक के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह माफ किया जाएगा.
  10. 100 यूनिट तक बेस्ट BEST बिजली मुफ्त दी जाएगी.
  11. समुद्र के पानी को मीठा बनाने का प्रोजेक्ट लगाएंगे, ताकि हर किसी को उसके हक का पानी मिल सके.
  12. प्रत्येक वार्ड में 'मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स' बनाया जाएगा.
  13. मुंबई में प्रदूषण कम करने के लिए एक्शन प्लान को सख्ती से लागू किया जाएगा.

क्या जनता को लुभाएंंगे उद्धव ठाकरे के वादे?

घोषणा पत्र के दौरान आदित्य ठाकरे ने मेस्सी के भारत दौरे के दौरान सेल्फी खींचे के लिए मची मोड़ पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि जब मेस्सी आया था, तब मैं सेल्फी लेने नहीं गया था. साथ ही उन्होंने नासिक के तपोवन में पेड़ों के मुद्दे पर कहा कि सत्ताधारियों में जो अहंकार है, उसे मिट्टी में मिलाना है. अब देखना होगा कि शिवसेना के ये वादे जनता को कितना लुभा पाते हैं.

