विज्ञापन
विशेष लिंक

बदन से 50 मीटर दूर पड़ा था कटा सिर, गोरखपुर में महिला के मर्डर से हड़कंप, 'ड्रोन चोरों' पर शक

गोरखपुर के पीपीगंज थानाक्षेत्र के भुईधरपुर गांव में शुक्रवार 26 सितंबर को महिला की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई. अबरार अहमद की रिपोर्ट

Read Time: 4 mins
Share
बदन से 50 मीटर दूर पड़ा था कटा सिर, गोरखपुर में महिला के मर्डर से हड़कंप, 'ड्रोन चोरों' पर शक
गोरखपुर में महिला की सिर कटी लाश मिली
Uttar Pradesh:

यूपी के गोरखपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. शुक्रवार (26 सितंबर) की सुबह एक महिला की सर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई. महिला का धड़ जहां मिला, उससे 50 मीटर की दूरी पर उसका सिर पुलिस ने बरामद किया. महिला इस गांव की रहने वाली थी और उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई है. वहीं महिला के मौत के 16 घंटे बाद परिजनों को इसके बारे में जानकारी मिली. वहीं परिजनों और ग्रामीणों को ड्रोन चोरों पर शक जताया है. इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में हुई हत्या की वारदात से सियासत भी गरम हो गई है और समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है.

गोरखपुर के पीपीगंज थानाक्षेत्र के भुईधरपुर गांव में शुक्रवार 26 सितंबर को महिला की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई. हत्यारे ने हत्या कर धड़ फेंक दिया. धड़ से कुछ दूरी पर मृतका का सिर पुलिस ने बरामद किया है. मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़ ने महिला की पहचान गांव की 60 वर्षीय कलावती देवी के रूप में की गई है.

घर से 700 मीटर की दूरी पर मिली लाश

मृतका कलावती गुरुवार 25 सितंबर को दोपहर में दवा कराने घर से निकली थी. उसका शव शुक्रवार 26 सितंबर को सुबह 6 बजे गांव के बाहर मिला. महिला के घर से लगभग 700 मीटर दूर लाश मिली. सुबह 6:00 बजे शव देखने के बाद टहलने निकले ग्रामीणों ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी. 16 घंटे बाद सूचना पर परिजनों को कलावती क मौत के बारे में जानकारी हुई. मौके पर पुलिस प्रशासन, एसपी नार्थ, सीओ कैम्पियरगंज पहुंचे. फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किए इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. बताया जाता है कि महिला के पति दर्शन यादव की पूर्व में मौत हो चुकी है. उसके दो बेटे राजेश यादव और जितेंद्र यादव की शादी हो चुकी है. पुलिस ने मृतक के दोनों बेटों और ग्रामीणों से पूछताछ की है.

समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना

गोरखपुर में हत्या की इस सनसनीखेज वारदात पर समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा है कि "सीएम सिटी गोरखपुर में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार अपराधी अपराध कर रहे और इन अपराधियों को भाजपा सत्ता एवं पुलिस का संरक्षण है. गोरखपुर में महिला की सर कटी लाश मिलना बेहद भयावह और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान है."

महिला की किसी से दुश्मनी नहीं

महिला के भाई लाल चंद यादव ने कहा हमें जानकारी मिली तब मैं यहां पहुंचा हूं. हत्या कैसे हुई कोई जानकारी नहीं मिली. वहीं स्थानीय प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने कहा महिला बहुत अच्छी थी किसी से दुश्मनी नहीं थी. अकेले बहू के साथ घर में रहती थी. उनके पति की 15-16 पहले ही बीमारी से मौत हो गई है, जबकि बेटे बाहर रहते हैं. ऐसे में हत्या कैसे हुई ड्रोन कैमरा चोरों को भी हम नहीं कह सकते पर आए दिन पशु तस्कर चोरी की नियत से आते हैं. 

इस संबंध में गोरखपुर के एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीपीगंज थानाक्षेत्र के गांव में खेत में महिला की लाश बरामद हुई है. महिला की गला रेतकर हत्या की गई है. उनके साथ मौके पर अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर जांच किए हैं. गांव वालों से पूछताछ की गई है. परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. ग्रामीण और अन्य लोगों से पूछताछ के बाद एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में दिया गया उससे पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ेंः हेडमास्टर, महिला टीचर और BSA साहब: सीतापुर बेल्टकांड के तीन किरदार और उनकी पूरी कहानी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gorakhpur News, Gorakhpur Murder Case, Gorakhpur Woman Murder, Uttar Pradesh News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com