ठाणे में दिखा बेकाबू रफ्तार का कहर! तेज रफ्तार कार ने कई को रौंदा, चार की मौत, CCTV में कैद हुई घटना

- ठाणे के अंबरनाथ में एक तेज रफ्तार कार ने पुल पर कई दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी और फिर पलट गई.
- पुलिस के मुताबिक, इस भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हुए हैं.
- यह भीषण सड़क दुर्घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो हो गई, जिससे इसकी भयावहता को समझा जा सकता है.
मुंबई से सटे ठाणे में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हुए हैं. यह भीषण सड़क हादसा ठाणे के अंबरनाथ में सामने आया, जहां पर एक पुल पर तेज रफ्तार बेकाबू कार ने कई दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी और फिर बाद में यह कार पुल पर ही पलट गई. यह सड़क हादसा पुल के किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई. घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पतालों तक पहुंचाया गया.
पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई है और कुछ अन्य लोग घायल भी हुए हैं.
सीसीटीवी में कैद हुई घटना
सीसीटीवी में कैद हादसे में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यस्त सड़क पर शाम के वक्त ट्रैफिक आम दिनों की तरह चल रहा है. इसी दौरान एक बेकाबू कार तेज रफ्तार में अपनी लेन को छोड़कर के सामने से आ रही लेन में घुस जाती है और कुछ दोपहिया वाहनों को रौंद देती है.
इस हादसे को लेकर लोग कुछ समझ पाते कि कार पलट जाती है और पुल के बीचों-बीच जाकर के फिसलते हुए रुक जाती है. हादसे के वीडियो में नजर आता है कि यह हादसा इतना भीषण था कि कार की टक्कर से एक शख्स पुल से नीचे जा गिरा.
हादसे के बाद मौके पर लगी भारी भीड़
हादसे के वक्त पुल से गुजर रहे लोग स्तब्ध रह जाते हैं और कई लोग यह भीषण हादसा देखकर के घबरा जाते हैं. हादसे के बाद पुल पर ट्रैफिक रुक जाता है और मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग जाती है.
इसके बाद कुछ लोग हादसे के शिकार लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं. हादसे में घायल लोगों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पतालों तक ले जाया जाता है.
