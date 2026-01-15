विज्ञापन
... तो गुंडागर्दी करेंगे? उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक

विवाद की मुख्य वजह शिवसेना (UBT) के एक पदाधिकारी को पुलिस द्वारा दी गई तड़ीपार की नोटिस है. अपने पदाधिकारी को नोटिस दिए जाने से नाराज अरविंद सावंत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए.

  • मुंबई के वरली पुलिस स्टेशन में सांसद अरविंद सावंत और पुलिस अधिकारियों के बीच मध्यरात्रि में तीव्र बहस हुई
  • विवाद का कारण शिवसेना (यूबीटी) के पदाधिकारी को पुलिस द्वारा तड़ीपार की नोटिस जारी करना था
  • अरविंद सावंत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नोटिस दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई
मुंबई:

मुंबई के वरली पुलिस स्टेशन में बीती मध्यरात्रि सांसद अरविंद सावंत और पुलिस अधिकारियों के बीच जबरदस्त बहस हो गई. विवाद की मुख्य वजह शिवसेना (UBT) के एक पदाधिकारी को पुलिस द्वारा दी गई तड़ीपार की नोटिस है. अपने पदाधिकारी को नोटिस दिए जाने से नाराज अरविंद सावंत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए. 

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पूछा, 'आखिर उस पदाधिकारी की गलती क्या है?' सावंत ने पुलिस पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया, 'सिर्फ इसलिए कि कानून-व्यवस्था आपके हाथ में है, क्या आप अपनी मनमानी और गुंडागर्दी करेंगे?' देर रात तक चले इस हंगामे के कारण पुलिस स्टेशन परिसर में भारी तनाव बना रहा.

