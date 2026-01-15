... तो गुंडागर्दी करेंगे? उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक

मुंबई के वरली पुलिस स्टेशन में बीती मध्यरात्रि सांसद अरविंद सावंत और पुलिस अधिकारियों के बीच जबरदस्त बहस हो गई. विवाद की मुख्य वजह शिवसेना (UBT) के एक पदाधिकारी को पुलिस द्वारा दी गई तड़ीपार की नोटिस है. अपने पदाधिकारी को नोटिस दिए जाने से नाराज अरविंद सावंत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए.

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पूछा, 'आखिर उस पदाधिकारी की गलती क्या है?' सावंत ने पुलिस पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया, 'सिर्फ इसलिए कि कानून-व्यवस्था आपके हाथ में है, क्या आप अपनी मनमानी और गुंडागर्दी करेंगे?' देर रात तक चले इस हंगामे के कारण पुलिस स्टेशन परिसर में भारी तनाव बना रहा.