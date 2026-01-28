प्लेन क्रैश में अजित पवार के निधन के बाद बारामती में जुटने लगे नेता, जानें कौन-कौन पहुंच रहा है?

प्लेन क्रैश में दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के बाद बारामती में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. उनका अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में किया जाएगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और राज्यपाल बारामती पहुंच चुके हैं, जबकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई भी बारामती पहुंच रहे हैं.

कौन पहुंच चुका है बारामती

राज्य के शीर्ष तीन constitutional पदाधिकारी बारामती पहुंच चुके हैं:

कौन पहुंच रहा है बारामती

राज ठाकरे बारामती के लिए रवाना

उद्धव ठाकरे भी बारामती पहुंच रहे हैं राज ठाकरे ने दी श्रद्धांजलि देते हुए क्या लिखा

इस बीच, राज ठाकरे ने X पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अजित पवार की मौत महाराष्ट्र के लिए एक दुखद झटका है, खासकर ऐसे समय में जब प्रशासन को सत्ता से ऊपर उठकर काम करना चाहिए. उन्होंने लिखा कि अजित पवार बेहद सीधे-सादे और स्पष्टवादी नेता थे, जो वादे करके जनता को धोखा नहीं देते थे, और राजनीति में स्पष्टवादिता की कीमत चुकानी पड़ती है. ठाकरे ने आगे कहा कि पवार साहेब की परंपरा में ढले होने के बावजूद अजित पवार ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई.

पीएम मोदी ने जाहिर किया शोक

1990 के दशक में तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और बदलते ग्रामीण-शहरी समीकरणों की गहरी समझ के कारण पिंपरी-चिंचवड़ और बारामती जैसे क्षेत्रों को बदलकर रख दिया. उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी–एससीपी प्रमुख शरद पवार को फोन कर अजित पवार के निधन पर शोक जाहिर किया.

ममता के बयान पर क्या बोले चव्हाण

पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने एयर सर्विस पर कहा कि लोग पहले से ही परेशान हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से समस्याएं बढ़ी हैं और हालिया हादसों ने एयर सर्विस को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री इसी एयरक्राफ्ट से सफर करते थे, DGCA जांच कर रहा है और देखना होगा कि क्या निकलता है. पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी के राजनीतिक बयान पर चव्हाण ने कहा कि इस घटना को किसी को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए और उन्हें नहीं लगता कि कोई और वजह हो सकती है.

खबर पर यकीन नहीं हुआ

उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि सुबह जब उन्होंने अजित पवार की मौत की खबर देखी तो यकीन नहीं हुआ. वे उनकी कैबिनेट में मंत्री रह चुके थे, दोनों के बीच बेहद करीबी रिश्ता और परस्पर भरोसा था. उन्होंने बताया कि अजित पवार सुबह से ही काम में लग जाने वाले, वर्कर्स का ख्याल रखने वाले और बोल्ड फैसले लेने वाले इंसान थे.