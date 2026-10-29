विरार के बंद फ्लैट में मिले 3 भाई-बहनों के शव, मौत से पहले बनाया था VIDEO; बदबू आने पर पड़ोसी ने पुलिस बुलाई

मुंबई के समीप विरार पश्चिम स्थित ग्लोबल सिटी परिसर में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बंद फ्लैट से एक ही परिवार के तीन भाई-बहनों के शव बरामद हुए. पड़ोसियों ने फ्लैट से तेज दुर्गंध आने की सूचना पुलिस को दी थी. मौके पर पहुंची बोलिंज पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा खुलवाया तो अंदर दो भाइयों और उनकी बहन के शव पड़े मिले. शुरुआती जांच में आर्थिक तंगी और गंभीर बीमारी से परेशान परिवार के सामूहिक आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. NDTV के लिए मनोज सातवी की रिपोर्ट.

बदबू आने पर हुआ खुलासा

NDTV को प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला विरार पश्चिम के ग्लोबल सिटी इलाके का है. स्थानीय लोगों ने कई दिनों से फ्लैट बंद होने और वहां से तेज दुर्गंध आने की शिकायत पुलिस को दी थी. सूचना मिलने के बाद बोलिंज पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैट का दरवाजा खुलवाया. अंदर का दृश्य देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. फ्लैट के भीतर तीनों भाई-बहनों के शव पड़े मिले.

मृतकों को हॉस्पिटल ले जाते हुए

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आर्थिक संकट और बीमारी से जूझ रहा था परिवार

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई है कि परिवार लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहा था. पुलिस को यह भी पता चला है कि मृतकों में से एक व्यक्ति कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था. इसी आधार पर आशंका जताई जा रही है कि परिवार ने मानसिक और आर्थिक दबाव के चलते कोई बड़ा कदम उठाया हो. हालांकि पुलिस ने अभी तक आत्महत्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

मौत से पहले रिकॉर्ड किया था वीडियो

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली है कि मौत से पहले भाई-बहनों में से किसी एक ने मोबाइल फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था. पुलिस अब उस वीडियो की जांच कर रही है. अधिकारियों का मानना है कि वीडियो से घटना के पीछे की परिस्थितियों और संभावित कारणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है.

मृतकों की हुई पहचान

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई है. कुमार मनसुखलाल मेहता (50 वर्ष), दीपेश मनसुखलाल मेहता (52 वर्ष) और खेवाना मनसुखलाल मेहता (48 वर्ष).

ADR दर्ज, जांच जारी

पुलिस ने फिलहाल दुर्घटनावश मौत (ADR) का मामला दर्ज किया है. घटनास्थल से मिले डिजिटल साक्ष्यों और अन्य सामग्री को जांच के लिए कब्जे में लिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और सभी पहलुओं की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा.

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