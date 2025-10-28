9 लाख नकद, 18 तोला सोना, 2 किलो चांदी दी, फिर भी दहेज के लिए किया परेशान, मुंबई में UP की बेटी की मौत

मुंबई के खार वेस्ट इलाके में 24 साल की नेहा गुप्ता की रहस्यमयी मौत सवालों के घेरे में है. पुलिस ने इस मामले में नेहा के पति अरविंद गुप्ता और उसके परिवार के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. ससुरालवालों पर दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. हालांकि पुलिस को अभी पोस्टमॉर्टम की फाइनल रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत का असली कारण साफ हो सके.

शादी के 11 महीने बाद महिला की मौत

नेहा की शादी पिछले साल 16 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले अरविंद गुप्ता से हुई थी, जो फिलहाल खार वेस्ट में बैंक में नौकरी करता है. शादी को मुश्किल से ग्यारह महीने ही हुए थे कि नेहा की अचानक मौत ने उसके मायके वालों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

शादी में बहुत कुछ दिया फिर भी बेटी को किया परेशान

नेहा के पिता राधेश्याम गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शादी के कुछ ही महीनों बाद से बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा था. उन्होंने बताया कि शादी के समय 9 लाख नकद, 18 तोले सोना, दो किलो चांदी और कई घरेलू सामान देने के बावजूद ससुराल वाले और पैसे और एक महंगी बुलेट बाइक की मांग कर रहे थे. जब उन्होंने यह मांग पूरी करने से मना किया, तो नेहा पर अत्याचार बढ़ गया.

ससुराल वालों पर गर्भपात कराने का आरोप

परिजनों का आरोप है कि नेहा को लगातार जहर दिया जा रहा था. उनके मुताबिक, उसे खाने में कुछ नशीला या जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया जाता था, जिसके बाद वह बार-बार बेहोश हो जाती थी. कई बार फोन पर उसने अपने पिता से कहा था कि उसे बहुत अजीब महसूस होता है और दिमागी तौर पर अस्थिर लग रहा है. आरोप तो यह भी है कि ससुराल वालों के दबाव में उसे गर्भपात तक कराना पड़ा था.

नेहा की रहस्यमयी मौत से उठ रहे सवाल

पुलिस जांच में पता चला है कि नेहा को 16 अक्टूबर की रात पहले भाभा अस्पताल ले जाया गया था, फिर वहां से कूपर अस्पताल रेफर किया गया. सुबह करीब 4:30 बजे उसे छुट्टी दे दी गई, लेकिन घर लौटने के कुछ ही देर बाद वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी. दोबारा अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पति समेत 6 ससुरालवाले गिरफ्तार

पुलिस अब एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नेहा की मौत जहर से हुई या किसी और कारण से. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) की धारा 80 (दहेज मृत्यु), धारा 123 (जहर देकर नुकसान पहुंचाना) और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. सभी छह आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं, और आगे की जांच जारी है.