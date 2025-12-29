बाघ ने 2 मजदूरों को मार डाला, टाइगर अटैक से चंद्रपुर में फैली दहशत

महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले के ताडोबा बफर क्षेत्र में बाघ के हमले की दो घटनाएँ सामने आई हैं, एक घंटे के भीतर दो अलग-अलग स्थानों पर बाघ ने हमला कर दो मजदूरों को मार डाला. यह घटना मामला और महादवाड़ी वन क्षेत्र में उस समय हुई जब मजदूर बाँस की कटाई का काम कर रहे थे. मृतकों की पहचान प्रेम सिंह दुखी उदे और बुदशिंग श्यामलाल मडावी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के बालाघाट के निवासी थे और वन विभाग द्वारा बाँस कटाई के लिए बुलाए गए थे.यहां मानव-वन्यजीव संघर्ष चरम पर पहुंच गया है और पिछले एक साल के भीतर इस संघर्ष में अब तक 47 नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं.