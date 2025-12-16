EVM पर कांग्रेस को झटका! लोकसभा में सुप्रिया सुले ने कहा, ‘इसी मशीन से चुनकर आई हूं, सवाल नहीं उठाऊंगी’

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर हो रही बहस के दौरान EVM को लेकर विपक्ष की एकजुटता में दरार साफ नजर आई. NCP सांसद सुप्रिया सुले ने EVM और VVPAT पर सवाल उठाने से साफ इनकार करते हुए कांग्रेस को बड़ा झटका दिया.

सुप्रिया सुले ने सदन में कहा, 'मैं इसी मशीन से चुनकर आई हूं, इसलिए मैं EVM या VVPAT पर सवाल नहीं उठाऊंगी.' उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब कांग्रेस लगातार EVM में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप लगा रही है.

राहुल गांधी EVM पर हमलावर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही BJP पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं. राहुल गांधी का कहना है, 'Vote chori हुई है, BJP ने EVMs को हैक कर चुनाव जीता.'

उमर अब्दुल्ला ने भी बनाई दूरी

इसके अलावा EVM विवाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला भी पहले ही कांग्रेस से किनारा कर चुकी हैं. उमर अबदुल्ला ने कहा था, 'Vote chori कांग्रेस का एजेंडा है, इसका INDIA Alliance से कोई लेना-देना नहीं है.'

अमित शाह का राहुल पर निशाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि ईवीएम को देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शुरू किया था, और अब उनके बेटे और उनकी पार्टी ही इसका विरोध कर रहे हैं. शाह ने यह भी बताया कि ईवीएम के जरिए हुए पहले चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी.

उन्होंने कहा, 'यह 2004 की बात है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे. दस साल बाद, जब हमने 2014 में जीत हासिल की, तो उन्होंने (कांग्रेस ने) संदेह जताया.'

विपक्ष में दिखी खुली असहमति

एक तरफ जहां कांग्रेस EVM और VVPAT को लेकर हमलावर है, वहीं INDIA गठबंधन के सहयोगी दल इस मुद्दे पर उससे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं. सुप्रिया सुले और उमर अब्दुल्ला के बयानों से साफ है कि EVM मुद्दे पर विपक्ष की एक राय नहीं है.