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शिवसेना UBT में 'ऑपरेशन टाइगर' का खौफ! उद्धव ठाकरे ने बुलाई आपात बैठक, जानें कितने सांसद पहुंचे मातोश्री?

पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी में हुई टूट के बीच अब महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT) को भी 'ऑपरेशन टाइगर' के तहत बड़ी टूट का डर सता रहा है. शिंदे गुट द्वारा 6-7 सांसदों के पाला बदलने के दावों के बीच उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में सांसदों की अहम बैठक बुलाई.

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शिवसेना UBT में 'ऑपरेशन टाइगर' का खौफ! उद्धव ठाकरे ने बुलाई आपात बैठक, जानें कितने सांसद पहुंचे मातोश्री?
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना (UBT) सुर्खियों में है.
फाइल फोटो

देश में बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत गरमाई हुई है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा की बंपर जीत और ममता बनर्जी की पार्टी (TMC) में टूट के बाद, अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना (UBT) सुर्खियों में है. क्या ठाकरे की शिवसेना में फिर से फूट पड़ेगी? क्या यहां भी सांसदों में पार्टी बदलने के लिए भगदड़ मचेगी? इन सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन इस वक्त उद्धव ठाकरे की शिवसेना एकजुटता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. इसकी एक बानगी 'मातोश्री' में बुलाई गई अहम बैठक में देखने को मिली है.

शिवसेना (यूबीटी)  सांसदों की बैठक में कौन-कौन आया? 

शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज 'मातोश्री' पर सभी लोकसभा सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी. इस बैठक में सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय दीना पाटिल और राजाभाऊ वाजे प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे. इसके अलावा ओमराजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाघेचौरे, नागेश अष्टिकर और संजय देशमुख वर्चुअल (ऑनलाइन) माध्यम से शामिल हुए. वहीं, उद्धव ठाकरे ने परभणी के सांसद संजय बंधु जाधव से फोन पर बात की. 

संजय राउत ने आगे लिखा कि सभी सांसद पूरी मजबूती और वफादारी के साथ एकजुट होकर शिवसेना के साथ खड़े हैं. इस बैठक में आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे. उन्होंने उम्मीद जताई कि अब अफवाहों का दौर बंद हो जाएगा. जय महाराष्ट्र!

महाराष्ट्र में 'ऑपरेशन टाइगर'

बता दें कि मातोश्री में सांसदों की यह बैठक उस समय आयोजित हुई है, जब टीएमसी के घटनाक्रम के बाद हर किसी की नजरें शिवसेना यूबीटी पर टिकी हैं. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि टीएमसी के कई विधायकों और सांसदों द्वारा ममता बनर्जी का साथ छोड़ने के पीछे भाजपा का हाथ है. इसी वजह से महाराष्ट्र की सियासत में 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चा तेज हो गई है. इसके तहत दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, उद्धव ठाकरे (शिवसेना-UBT) के सांसदों को अपने पाले में ला सकती है. यही वजह है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह सतर्क हो गए हैं.

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 शिवसेना ठाकरे गुट के क‍ितने सांसद? 

उल्लेखनीय है कि लोकसभा में शिवसेना ठाकरे गुट के 9 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व खुद संजय राउत कर रहे हैं. हालांकि, मातोश्री की इस बैठक में शिवसेना यूबीटी के सभी नौ सांसद प्रत्यक्ष रूप से एक साथ नजर नहीं आए. दूसरी तरफ, शिंदे गुट के एक वरिष्ठ नेता ने कथित तौर पर भविष्यवाणी की है कि अगले चार-पांच दिनों में ठाकरे गुट के छह से सात सांसद पाला बदल लेंगे. इसी दावे के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर कयासों का बाजार गर्म है.

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