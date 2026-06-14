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'ऑपरेशन टाइगर' की अटकलों के बीच मातोश्री में आज निर्णायक बैठक, कितने सांसद रहेंगे उद्धव के साथ?

पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, उद्धव गुट के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है.

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'ऑपरेशन टाइगर' की अटकलों के बीच मातोश्री में आज निर्णायक बैठक, कितने सांसद रहेंगे उद्धव के साथ?
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे.
  • उद्धव ठाकरे को पार्टी में एक बार फिर से टूट का डर.
  • शिवसेना (UBT) के कुछ सांसदों के एकनाथ शिंदे की पार्टी से संपर्क की अटकलें.
  • मातोश्री में होने वाली आज की बैठक रहेगी अहम.
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Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे कथित 'ऑपरेशन टाइगर' के बीच शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर 12 बजे मातोश्री पर पार्टी के सभी लोकसभा सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता बढ़ गई है, क्योंकि पार्टी के कुल 9 सांसदों में से कितने सांसद बैठक में उपस्थित रहते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

पिछले कुछ दिनों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवसेना (यूबीटी) के कुछ सांसद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संपर्क में हैं. केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने हाल ही में दावा किया था कि "ऑपरेशन टाइगर" अंतिम चरण में पहुंच चुका है. इसके बाद मंत्री भरत गोगावले ने भी संकेत दिए थे कि विपक्षी खेमे के कुछ नेता संपर्क में हैं. इन बयानों के बाद महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है.

उद्धव गुट के पास 9 लोकसभा सांसद

शिवसेना (यूबीटी) के पास वर्तमान में 9 लोकसभा सांसद हैं और यदि किसी प्रकार का विभाजन होता है तो दल-बदल कानून से बचने के लिए कम से कम 6 सांसदों का समर्थन आवश्यक होगा. इसी पृष्ठभूमि में उद्धव ठाकरे ने सभी सांसदों को मुंबई में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं.

हालांकि, पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत और विधायक अंबादास दानवे ने टूट की अटकलों को खारिज किया है. वहीं, हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल अष्टिकर और नासिक के सांसद राजाभाउ वाजे ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे उद्धव ठाकरे के साथ हैं और पार्टी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है.

आज की मीटिंग है बहुत अहम

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हुई कथित बैठकों और सांसदों के संपर्क में होने की चर्चाओं ने शिवसेना (यूबीटी) नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में आज की बैठक केवल संगठनात्मक समीक्षा तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे पार्टी की एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मातोश्री में होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी 9 सांसद उपस्थित रहते हैं या नहीं. बैठक में उपस्थिति का आंकड़ा ही 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चाओं के बीच उद्धव ठाकरे की पकड़ और पार्टी की एकजुटता का महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश दे सकता है.

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