विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

कोल्हापुर में दिखी दोस्ती की मिसाल, सेना में भर्ती हुआ दोस्त तो मित्र ने कंधे पर बैठाकर घुमाया, VIDEO गर्व से भर देगा

कोल्हापुर के इस वायरल वीडियो पर अब लोगों के रिएक्शन भी खूब आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि हम लड़के हैं,हमारी दोस्ती ऐसी ही होती है. एक ने लिखा कि जय जवान जय किसान.

Read Time: 2 mins
Share
कोल्हापुर में दिखी दोस्ती की मिसाल, सेना में भर्ती हुआ दोस्त तो मित्र ने कंधे पर बैठाकर घुमाया, VIDEO गर्व से भर देगा
  • कोल्हापुर के कावला नाका निवासी रोहित राजू जोंधले का भारतीय सेना में चयन हुआ है
  • रोहित के एक मित्र ने सेना में चयन पर वादा निभाते हुए उन्हें कंधे पर उठाकर पूरे गांव में खुशी मनाई
  • इस अनोखे जश्न के दौरान भारत माता की जय के नारों के साथ दोस्ती और देशभक्ति का भाव प्रकट हुआ
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कोल्हापुर:

मजा तो तब आता है जब वक्त बदल जाये पर यार ना बदले..दोस्ती चीज ही ऐसी है. दुनिया खिलाफ हो जाए,बुरा समय आ जाए, सुख हो या दुख, एक सच्चा दोस्त हमेशा अपने मित्र के साथ खड़ा मिलेगा. इसी कड़ी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर से दोस्ती, वादे और देशभक्ति की एक भावुक कर देने वाली मिसाल सामने आई है.एक युवक ने अपने दोस्त के भारतीय सेना में भर्ती होने पर अनोखा जश्न मनाया. उसने अपने दोस्त से वादा किया था कि वह उसके सेना में चयन पर उसे कंधे पर उठाकर पूरे गांव में घुमाया और उस दौरान उसकी खुशी देखते ही बनती थी.  

दोस्ती हो तो ऐसी 

महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कावला नाका निवासी एक सामान्य परिवार के युवा, रोहित राजू जोंधले का चयन भारतीय सेना में हुआ. इससे परिवार सहित दोस्त बिरादरी में भी राजू का सम्मान बढ़ गया. इसी बीच रोहित की इस उपलब्धि पर उनके एक मित्र ने अपना पुराना वादा निभाते हुए उन्हें अपने कंधों पर बिठाया और 'भारत माता की जय' के नारों के साथ पूरे इलाके में घुमाया. दोस्ती और देशभक्ति के इस पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

वीडियो पर आया यूजर्स का रिएक्शन  

कोल्हापुर के इस वायरल वीडियो पर अब लोगों के रिएक्शन भी खूब आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि हम लड़के हैं,हमारी दोस्ती ऐसी ही होती है. एक ने लिखा कि जय जवान जय किसान. एक और यूजर ने लिखा कि सलाम है ऐसी दोस्ती को , ये गर्व की बात है.एक अन्य यूजर ने लिखा कि यही होते हैं जो दोस्त की कामयाबी से खुश होते हैं.बाकी यूजर्स ने भी इस वीडियो की खूब तारीफ की. 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kolhapur Viral Video, Kolhapur News, Maharashtra News
Get App for Better Experience
Install Now