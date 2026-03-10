कोल्हापुर में दिखी दोस्ती की मिसाल, सेना में भर्ती हुआ दोस्त तो मित्र ने कंधे पर बैठाकर घुमाया, VIDEO गर्व से भर देगा

मजा तो तब आता है जब वक्त बदल जाये पर यार ना बदले..दोस्ती चीज ही ऐसी है. दुनिया खिलाफ हो जाए,बुरा समय आ जाए, सुख हो या दुख, एक सच्चा दोस्त हमेशा अपने मित्र के साथ खड़ा मिलेगा. इसी कड़ी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर से दोस्ती, वादे और देशभक्ति की एक भावुक कर देने वाली मिसाल सामने आई है.एक युवक ने अपने दोस्त के भारतीय सेना में भर्ती होने पर अनोखा जश्न मनाया. उसने अपने दोस्त से वादा किया था कि वह उसके सेना में चयन पर उसे कंधे पर उठाकर पूरे गांव में घुमाया और उस दौरान उसकी खुशी देखते ही बनती थी.

दोस्ती हो तो ऐसी

महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कावला नाका निवासी एक सामान्य परिवार के युवा, रोहित राजू जोंधले का चयन भारतीय सेना में हुआ. इससे परिवार सहित दोस्त बिरादरी में भी राजू का सम्मान बढ़ गया. इसी बीच रोहित की इस उपलब्धि पर उनके एक मित्र ने अपना पुराना वादा निभाते हुए उन्हें अपने कंधों पर बिठाया और 'भारत माता की जय' के नारों के साथ पूरे इलाके में घुमाया. दोस्ती और देशभक्ति के इस पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो पर आया यूजर्स का रिएक्शन

कोल्हापुर के इस वायरल वीडियो पर अब लोगों के रिएक्शन भी खूब आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि हम लड़के हैं,हमारी दोस्ती ऐसी ही होती है. एक ने लिखा कि जय जवान जय किसान. एक और यूजर ने लिखा कि सलाम है ऐसी दोस्ती को , ये गर्व की बात है.एक अन्य यूजर ने लिखा कि यही होते हैं जो दोस्त की कामयाबी से खुश होते हैं.बाकी यूजर्स ने भी इस वीडियो की खूब तारीफ की.



