AI की नसीहत ठुकराकर छात्र ने रचा अपनी किडनैपिंग का ड्रामा, CCTV से पकड़ा गया झूठ

महाराष्ट्र के भंडारा जिले के पवनी शहर के एक 12 साल के छात्र ने अपने ही अपहरण की ऐसी झूठी कहानी बुनी कि पुलिस और घरवाले घंटों तक परेशान रहे. पवनी शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में दो छात्रों के बीच मामूली बात पर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया. गुस्से में आकर एक 12 वर्षीय छात्र ने क्लास की टेबल पर कुछ आपत्तिजनक शब्द लिख दिए. जब शिक्षकों की नजर उस पर पड़ी, तो उन्होंने छात्र को कड़ी फटकार लगाई और उसके माता-पिता को स्कूल बुलाने का फरमान सुना दिया.

स्कूल से माता-पिता को फोन जाने की बात सुनते ही छात्र बुरी तरह डर गया. उसे लगा कि घर जाते ही पिता उसकी पिटाई करेंगे. घबराहट में उसने समाधान खोजने के लिए 'AI' का सहारा लिया. AI ने उसे अपनी गलती स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन पिता के डर से उसने एक खतरनाक रास्ता चुना और खुद के ही किडनैपिंग की साजिश रच डाली.

खुद के अपहरण की रची झूठी कहानी

छात्र ने घर पर कहानी सुनाई कि जब वह स्कूल बस का इंतजार कर रहा था, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया. उसने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और नागपुर की ओर ले गए. उमरेड के पास एक मंदिर के पास जैसे ही उसे होश आया, वह शोर मचाकर वहां से भाग निकला और अपनी मां को फोन किया.

डरे हुए परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चे को घर लाए. मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन जब पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज खंगाले, तो अपहरण जैसी कोई भी घटना नजर नहीं आई.

पुलिस के सामने कबूला सच

पुलिस के बढ़ते सवालों और शक के घेरे में आते ही छात्र का झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सका. उसने रोते हुए पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने स्कूल की सजा और पिता की मार से बचने के लिए यह पूरा ड्रामा रचा था.