राहुल गांधी के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे पीछे बैठे आए थे नजर, शिंदे की शिवसेना ने आंदोलन कर कसा तंज

शिंदे गुट की शिवसेना की विधायक मनीषा कायंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे दिल्ली जाते हैं और एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें आखिरी लाइन में बैठाया जाता है. क्या हालत हो चुकी है उनकी इंडिया गठबंधन में. पहले ठाकरे के लिए एक अलग कुर्सी होती थी जिस पर वो बैठते थे. अब एक सोफे पर बैठाया जा रहा है, उनकी यह अवस्था हिंदुत्व को छोड़ने की वजह से हुई है.

  • ठाकरे हाल ही में राहुल गांधी के कार्यक्रम में हॉल की अंतिम पंक्ति में बैठे नजर आए थे.
  • शिंदे खेमे की शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे के स्मृति स्थल पर व्यंग्यात्मक आंदोलन किया
  • शिवसेना विधायक मनीषा कायंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे को अब अलग कुर्सी नहीं मिलती
मुंबई:

राहुल गांधी के हालिया कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे को हॉल की अंतिम पंक्ति में बैठे नजर आए थे. जैसे ही इस कार्यक्रम की तस्वीर सामने आई. शिंदे खेमे की शिवसेना ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया. शिंदे खेमे का कहना है कि तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उद्धव ठाकरे की इंडी गठबंधन में क्या स्थिति है. शिवसेना ने आज दिवंगत हिंदुहृदयसम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के स्मृति स्थल पर व्यंग्यात्मक आंदोलन आयोजित किया. आंदोलन के दौरान शिवसैनिकों ने उद्धव ठाकरे के पोस्टर लगाए और कटाक्ष भरे नारों के साथ विपक्षी गठबंधन में उनकी जगह के बारे में बताया.

“सड़ा हुआ दिमाग़ साफ़ करो” के नारे

कांग्रेस के चरणों में समर्पित हो चुके उबाठा को माफ़ करो, ऐसे नारे लगाते हुए आज शिवसेना के नेताओं और पदाधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान स्थित बालासाहेब ठाकरे के स्मृति स्थल पर प्रतीकात्मक आंदोलन किया. आंदोलन के दौरान शिवसैनिकों ने “बालासाहेब, उबाठा को माफ़ करो”, “सड़ा हुआ दिमाग़ साफ़ करो” जैसे नारे लगाए. इस आंदोलन में शिवसेना विधायक डॉ. मनीषा कायंदे, प्रवक्ता शीतल म्हात्रे, प्रवक्ता सुशीबेन शाह, महिला विभाग प्रमुख प्रिया सरवणकर, पूर्व नगरसेवक दत्ता नरवणकर, पूर्व नगरसेवक समाधान सरवणकर समेत सैकड़ों शिवसैनिकों ने भाग लिया.

उद्धव ठाकरे को आखिरी लाइन में बैठाने पर तंज

इस दौरान शिवसेना की विधायक मनीषा कायंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे दिल्ली जाते है और एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें आखिरी लाइन में बैठाया जाता है. क्या हालत हो चुकी है उनकी इंडिया गठबंधन में. पहले ठाकरे के लिए एक अलग कुर्सी होती थी जिस पर वो बैठते थे. अब एक सोफे पर बैठाया जा रहा है, उनकी यह अवस्था हिंदुत्व को छोड़ने की वजह से हुई है. जो हालत उनकी हो चुकी है, उस हालत को देखते हुए हम आज बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल पर माफ़ी मांगने आए है और साथ ही यह भी बताया कि आज शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के हाथो में है, जो आप के विचारों को आगे लेकर जा रहे हैं. 

शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता ने साधा निशाना

शिवसेना प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे दिल्ली जाकर न तो डगमगाए, न झुके, बल्कि रेंगते हुए गए आगे अपनी भूमिका रखते हुए कहा कि  उबाठा सेना को सोनिया गांधी के पैरों में डाल दिया गया है. जिस वक्त शिवसेना-भाजपा गठबंधन में थे उस वक्त अमित शाह भी मातोश्री आए थे. अब आप चूहे की तरह कहीं भी बैठ जाते हैं.

(एनडीटीवी के लिए अभिषेक अवस्थी की रिपोर्ट)

