पुलिस पर छोड़ा कुत्ता, नोटिस फाड़ा... पूजा खेड़कर के परिवार पर लगे फिर गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला

निलंबित आईपीएस अधिकारी पूजा खेड़कर और उनका परिवार एक बार फिर विवादों में है. पूजा खेड़कर पर फर्जी डिग्री से सिविल सर्विसेज की नौकरी हासिल करने का मामला अभी चल ही रहा है, लेकिन एक नए मामले ने परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी है. नवी मुंबई के रोड रेज और अपहरण मामले को लेकर पुणे के चतुश्रृंगी पुलिस थाने में पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर पर गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं. इनमें पुलिस पर कुत्ता छोड़ने और बदसूलकी जैसे आरोप हैं. इसके बाद से पूजा खेड़कर के माता-पिता फरार हैं.

यह मामला ट्रक ड्राइवर के हेल्‍पर के अपहरण और उसकी पिटाई से जुड़ा है. इस मामले की जांच के लिए पुलिस पूजा खेड़कर के घर पहुंची थी, जहां पर पुलिस का सहयोग करना तो खेड़कर परिवार ने उन्‍हें घर में प्रवेश तक करने नहीं दिया और पुलिसकर्मियों पर कुत्ते छोड़ दिए और नोटिस तक फाड़ दिया.

ये है पूरा मामला

नवी मुंबई के ऐरोली–मुलुंड इलाके में एक सीमेंट टैंकर ने एक कार को टक्कर मार दी. इसके बाद कार सवार लोगों ने जबरन ट्रक ड्राइवर के हेल्पर को अपने साथ बिठा लिया और घर पर कैद कर लिया. जांच में सामने आया कि यह कार पूजा खेडकर के परिवार की थी.

आरोप है कि कार सवार दो आरोपियों ने हेल्पर को जबरन पुणे स्थित अपने घर लाकर बंधक बना लिया और उसकी पिटाई की.

ट्रक मालिक की शिकायत के बाद नवी मुंबई की रबाले पुलिस ने पुणे की चतुश्रृंगी पुलिस की मदद से पुणे स्थित खेड़कर के घर पर छापा मारा.

इस दौरान पुलिस को किसी तरह का सहयोग नहीं मिला, बल्कि खेड़कर परिवार ने प्रवेश का विरोध किया. यहां तक की पुलिस पर कुत्ते छोड़ने के भी आरोप लगे हैं.

साथ ही आरोप है कि पुलिस ने घर के बाहर जो नोटिस चिपकाया था, उसे भी फाड़ दिया गया.

पुलिस ने हेल्‍पर को किया गिरफ्तार

इसके बावजूद पुलिस ने मौके से हेल्पर को बरामद कर लिया है. पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर और उसके पिता दिलीप खेड़कर ने पुलिस से अगले दिन आने के लिए कहा था, लेकिन बताया जाता है कि अब यह दोनों कार के साथ फरार हो गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, दोनों ने पुलिस थाने आने की बात भी कही थी.

पूजा खेड़कर का एक मोबाइल जब्‍त

रबाले और पुणे की चतुश्रृंगी पुलिस ने आज सुबह संयुक्त कार्रवाई की और घर में मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ कर पंचनामा किया गया.

जांच के दौरान पुलिस ने पूजा खेड़कर का का एक मोबाइल फोन जब्‍त किया. हालांकि खेड़कर परिवार इस समय घर में मौजूद नहीं था और उनके फरार होने की आशंका जताई जा रही है.

अब पुलिस उनके दिल्ली स्थित घर की भी जांच करेगी.

इन धाराओं में दर्ज किया गया मामला

धारा 221: शासकीय काम में बाधा डालना

धारा 238: अपराध के सबूत नष्ट करना / गलत जानकारी देना

धारा 263: आरोपियों को कानूनी सजा से बचाने की कोशिश



खेड़कर परिवार लगातार पुलिस के साथ सहयोग न कर कानून का विरोध करता दिख रहा है. नवी मुंबई के रबाले पुलिस में दर्ज पुराने मामलों के साथ अब पुणे के चतुश्रृंगी पुलिस थाने में नए मामले दर्ज होने से उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं.