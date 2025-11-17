पुणे में अनोखा विरोध; खराब 'थार' SUV को गधों से खिंचवाकर शोरूम ले गया ग्राहक

आपने SUV कार थार की तेज रफ्तार और इसकी वजह से होने वाले सड़क हादसों के बारे में बीते कुछ दिनों में कई खबरें पढ़ी होंगी लेकिन महाराष्ट्र के पुणे से थार को लेकर जो खबर आ रही है वो बेहद दिलचस्प है. दरअसल, पुणे जिले में रहने वाला एक शख्स अपनी थार एसयूवी में आ रही लगातार तकनीकी गड़बड़ियों से इतना परेशान हो गया कि उसने इसका विरोध करने का फैसला किया. विरोध भी ऐसा जिसे लेकर अब वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. आप भी इस तरीके के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे.

शख्स कार डीलर के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए अपनी थार कार को दो गधों से खींचवाता हुआ कार शोरूम तक पहुंचा. कार का मालिक गणेश सांगडे अपनी कार की तकनीकी गड़बड़ियों क ठीक ना किए जाने से परेशान था. उनका दावा है कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही गाड़ी खरीदी थी, लेकिन शुरुआत से ही इसमें पानी लीक होने, माइलेज कम होने और इंजन में तेज़ आवाज़ जैसी लगातार दिक्कतें आ रही थीं.

उन्होंने इन शिकायतों से डीलर को कई बार अवगत कराया लेकिन जब कई बार के प्रयास के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने ये तरीका अपनाया. अपनी कार को गधों से खींचवाने के दौरान गणेश ने अपनी कार पर मराठी में एक बड़ा पोस्टर भी लगाया गया था, जिसमें डीलर की आलोचना की गई. गधों द्वारा एसयूवी को खींचकर ले जाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया.

वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि कार का मालिक अपने साथ बैंड-बाजे वाले को लेकर डीलर के शोरूम के बाहर पहुंचा है. शोरूम के बाहर गाड़ी खड़ी करवाकर वो लगातार ढोल बजवा रहा है ताकि वहां मौजूद ज्यादा से ज्यादा लोग उसके कार के पास आ पाएं और देख पाएं कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है.