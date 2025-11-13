विज्ञापन
सिर में मारी गोली, सड़क पर फेंका और गाड़ी चढ़ाकर भागे... पुणे में दोस्त का मर्डर दहला देगा

Pune Murder: शुरुआती जांच में पुलिस ने हत्या की वजह जमीन से जुड़ा विवाद बताया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तीनों के बीच जमीन या निवेश को लेकर कुछ मतभेद चल रहे थे, जिसने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया.

  • पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ इलाके से हत्या का एक खौफनाक CCTV वीडियो सामने आया है.
  • सीसीटीवी वीडियो से पता चला है कि नितिन के दोस्तों ने उसे पहले गोली मारी, फिर कार से बाहर फेंक दिया.
  • आरोपी उसके पैरों पर फॉर्च्यूनर चढ़ाकर मौके से फरार हो गए. हत्या का आरोप अमित पठारे और विक्रांत ठाकुर पर है.
पुणे:

पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ इलाके से हत्या का एक खौफनाक CCTV वीडियो सामने आया है. एक लड़के को पहले सिर में गोली मारी गई. फिर सड़क पर फेंककर उस पर गाड़ी चढ़ा दी गई. घटना का वीडियो डरा देने वाला है. जिस लड़के की हत्या की गई थी, उसका नाम नितिन गिलबिले है. सामने आए सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि नितिन के दोस्तों ने उसे पहले गोली मारी, फिर कार से बाहर फेंक दिया. इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उसके पैरों पर फॉर्च्यूनर कार चढ़ाई और मौके से फरार हो गए.

सुनसान जगह पर कार में मारी गोली, सड़क पर फेंका

ये वारदात पिंपरी-चिंचवड़ के दिघी पुलिस स्टेशन के तहत वडमुखवाड़ी-अलंकापुरम रोड पर हुई. हत्या का आरोप नितिन के दो दोस्तों अमित पठारे और विक्रांत ठाकुर पर है. दरअसल तीनों दोस्त एक साथ कार में वडमुखवाड़ी इलाके से निकले थे. रास्ते में उन्होंने कार एक सुनसान जगह पर रोकी और उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया.

विवाद इतना बढ़ गया कि दो दोस्तों ने पिस्तौल से नितिन के सिर में करीब से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. गोली मारने के बाद आरोपियों ने शव को कार से बाहर सड़क पर फेंका और क्रूरता की हद पार करते हुए उसके पैरों पर गाड़ी चढ़ा दी और कार लेकर फरार हो गए.

सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश

शुरुआती जांच में पुलिस ने हत्या की वजह जमीन से जुड़ा विवाद बताया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तीनों के बीच जमीन या निवेश को लेकर कुछ मतभेद चल रहे थे, जिसने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे. सीसीटीवी फुटेज में मिले अहम सुरागों के आधार पर दिघी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें दोनों फरार आरोपियों अमित पठारे और विक्रांत ठाकुर की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं.

नितिन गिलबिले की हत्या के मामले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे उसे गाड़ी के अंदर गोली मारी गई, फिर उसे बाहर फेंक दिया गया. फिर आरोपी उस पर गाड़ी चढ़ाकर घटनास्थल से फरार हो गए.

Maharashtra News, Pune Murder, Pune Murder Cctv, Pune Murder Case, Pune Police
