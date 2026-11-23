हरियाणा के हिसार के भोजराज में सैन्य प्रशिक्षण के दौरान हुए हादसे में भारतीय सेना के दो जवानों की दुखद मौत हो गई. हादसा 21 नवंबर को दोपहर करीब 1 बजे उस समय हुआ, जब लगभग 32 टैंकों के साथ युद्ध अभ्यास चल रहा था.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, प्रशिक्षण के दौरान धूल उड़ने से टैंक चालक को आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं दिया. इसी दौरान टैंक मोर्चे पर तैनात नायक मनीष कुमार निवासी शामली एवं नायक अंकुश कुमार निवासी बंदायूं के ऊपर से गुजर गया, जिससे दोनों जवान गंभीर रूप से इसकी चपेट में आ गए. उन्हें तुरंत हिसार मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना सेना के उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और दोनों जवानों का पोस्टमार्टम करवाया गया है.

हिसार पुलिस ने कहा कि दोनों वीर जवानों के असामयिक निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती है. देश की सेवा में समर्पित वीर जवानों का बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा.

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