नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने रविवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक के दौरान अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी सिर्फ दस्तावेज तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि साझा चुनौतियों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस प्रगति भी दिखनी चाहिए. उन्‍होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में भारत और नीदरलैंड को अपनी साझेदारी और मजबूत करने की जरूरत है.

उन्होंने कहा, "नीदरलैंड का मानना है कि साझेदारी केवल कागजी समझौतों तक सीमित नहीं होनी चाहिए. हमें उन अहम मुद्दों पर आगे बढ़ना होगा जो दोनों देशों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. बदलती दुनिया में हमें तकनीक, ऊर्जा, सुरक्षा, जल प्रबंधन और कृषि जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को और मजबूत करना होगा."

भारत दौरे पर मिले गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर का धन्यवाद भी किया. बेरेंडसन ने रूस-यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि इसका असर केवल यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों पर पड़ रहा है, खासकर खाद्य सुरक्षा पर इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिला है.

उन्होंने कहा, "हम एक ऐसी चुनौतीपूर्ण दुनिया में रह रहे हैं, जहां हमारे सामने कई चुनौतियां हैं. यूक्रेन-रूस युद्ध का यूरोप पर गहरा असर पड़ रहा है, लेकिन इसका असर सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है. उदाहरण के लिए खाद्य सुरक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ा है. हम इस बात की बहुत सराहना करते हैं कि भारत और आपके प्रधानमंत्री वहां समाधान खोजने की दिशा में काम कर रहे हैं. हम वास्तव में इसकी बहुत कद्र करते हैं."

बेरेंडसन ने इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा को याद करते हुए कहा कि वह दौरा बेहद सफल रहा था.

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड यात्रा को हम गर्व के साथ याद करते हैं. वह एक शानदार मुलाकात थी और दोनों देशों के लिए बेहद सकारात्मक अनुभव रहा."

नीदरलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश भारत के साथ साझेदारी को और आगे बढ़ाने का इच्छुक है. उन्होंने माना कि दोनों देशों के सामने कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन साथ ही सहयोग और नए अवसरों की भी कोई कमी नहीं है.

उन्होंने कहा, "हम भारत के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं. हमारे सामने साझा चुनौतियां हैं, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों में आगे बढ़ने के कई अवसर भी मौजूद हैं. मुझे खुशी है कि आज हम इन सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं."

इससे पहले रविवार को टॉम बेरेंडसन दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे. नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत और नीदरलैंड कई साझा हितों और उद्देश्यों को साझा करते हैं. आने वाले दिनों में मैं हमारे द्विपक्षीय संबंधों, साझा चुनौतियों और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा करूंगा. हमारी बातचीत का मुख्य फोकस सुरक्षा, तकनीक और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के उपायों पर रहेगा."

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