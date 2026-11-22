दर्शन पूरे हो गए थे, मन में बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद था और घर लौटने की खुशी थी. किसी ने सोचा भी नहीं था कि खुशियों भरा यह सुहाना सफर मातम में तब्दील हो जाएगा. शनिवार रात कोटा-उदयपुर हाईवे पर शंभूपुरा के पास अंधेरे ने एक परिवार की हंसी छीन ली. ढाबे पर साथ खाना खाया, साथ हंसे, फिर तीन गाड़ियां आगे-पीछे चलीं. एक गाड़ी थोड़ी आगे निकली और फिर उसकी खबर मिली. खड़े ट्रक से टकराई क्रूजर में एक ही परिवार के 9 लोग दुनिया से विदा हो गए. हादसे का शिकार हुए एक बच्चे को होश आया तो उसने कांपते हाथों फोन करके पीछे वाली गाड़ी सवार लोगों को बताया कि हादसा हो गया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, राजस्थान के कोटा जिले में हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. शनिवार देर रात खाटूश्याम जी के दर्शन कर लौट रहे एक परिवार की क्रूजर गाड़ी शंभूपुरा गांव के पास कोटा-उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े ट्रक से टकरा गई. इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए.

जांच अधिकारी शिवराज सिंह ने बताया, "यह हादसा हाईवे पर हुआ है, वे एक क्रूजर में सफर कर रहे थे. एक ही परिवार के ड्राइवर समेत 16 लोग थे. आगे सड़क किनारे कोई ट्रक या गाड़ी खड़ी थी. अंधेरे में वह दिखाई नहीं दी और गाड़ी जाकर उससे टकरा गई. इनमें से 9 लोगों की जान चली गई है और सात लोग घायल हैं. सभी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं."

साथियों ने सुनाई दर्द भरी दास्तान...

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए एक यात्री ने बताया, "हम खाटू श्याम गए थे और जयपुर के रास्ते लौट रहे थे. हमारे पास तीन गाड़ियां थीं और हम जयपुर से आगे खाना खाने के लिए रुके. खाने के बाद, एक्सीडेंट वाली गाड़ी पहले निकल गई, जबकि हम बाद में निकले. रास्ते में हमें एक कॉल आया कि एक्सीडेंट हुआ है और हमें जल्दी आने के लिए कहा गया. जब तक हम वहां पहुंचे, सभी मरीजों को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था. अभी पांच या छह लोग घायल हैं और बाकी की मौत हो गई है."

कई जगहों से दर्शन करके लौट रहे थे लोग...

एक महिला यात्री ने बताया, "वे लोग हमारी गाड़ी से करीब 50-60 किलोमीटर दूर थे. हम सब एक ही परिवार से हैं. हम खाटू श्याम से आ रहे थे. हादसे की जानकारी बच्चे ने फोन करके दी. उसे होश आया तो उसने हम लोगों को कॉल किया. हादसे से पहले हम लोग खाना खाने के लिए ढाबे पर रुके थे."

'जिसकी गलती हो सजा मिले...'

पीड़ित लोगों के साथ धार्मिक यात्रा पर निकले लोगों में से एक शख्स ने NDTV के साथ बातचीत में बताया कि परिवार के 35 लोग धार्मिक यात्रा पर निकले थे. हादसे का शिकार हुई गाड़ी सबसे आगे थी. हम पीछे-पीछे चल रहे थे. अभी कुछ पता नहीं है कि ड्राइवर को झपकी आई या किस वजह से हादसा हुआ. जिन लोगों की मौत हुई है, वे एक ही परिवार के लोग हैं.

एक अन्य शख्स ने बताया कि इतनी दूर कोई परिजन नहीं आ सकता है. हमको ही लेकर जाना पड़ेगा. हादसे में छोट-छोटे बच्चों की भी मौत हुई है, उनको भी न्या मिलना चाहिए और जिनकी गलती है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए.

मृतकों के एक रिश्तेदार ने बेहद इमोशनल होकर बताया, "हम ओंकारेश्वर, उज्जैन, पुष्कर, सांवरिया सेठ, सालासर बालाजी और खाटू श्याम गए थे. खाटू श्याम से रात में निकले थे. शाम को करीब 4:00 या 4:30 बजे निकले थे. जयपुर के पास हम नाश्ता करने के लिए रुके. उनके पहले जाने के बाद, हमें एक कॉल आया कि एक एक्सीडेंट हो गया है. मेरी भांजी ने कॉल करके हादसे की जानकारी दी. हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहां तीन मृतकों के शव थे, बाकी लोगों को अस्पताल ले जाया गया था."

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