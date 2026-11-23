- कटिहार जिले में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के काफिले की पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई
- दुर्घटना में पांच सुरक्षाकर्मी घायल हुए, जिनका तत्काल इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया है
- हादसा निर्माणाधीन पुल के पास हुआ, जहां सड़क की खराब स्थिति और सुरक्षा इंतजामों की कमी बताई जा रही है
बिहार के कटिहार जिले में रविवार देर रात पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के काफिले के साथ बड़ा सड़क हादसा हो गया. कटिहार से सालमारी जाने के दौरान काफिले में शामिल कटिहार पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी. इस दुर्घटना में पांच लोग घायल हो गए. हालांकि, सांसद पप्पू यादव पूरी तरह सुरक्षित हैं. हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई.
जानकारी के अनुसार, पप्पू यादव पूर्णिया से सालमारी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान बेलोरी-सन्हौली-सालमारी मुख्य सड़क पर कुम्हरी के पास निर्माणाधीन पुल के समीप उनके काफिले के आगे चल रही पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई. चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिसके बाद गाड़ी सड़क किनारे स्थित गड्ढे में जा गिरी. हादसे के समय एस्कॉर्ट वाहन में सुरक्षाकर्मी सवार थे. दुर्घटना में पांच लोगों को चोटें आई हैं.
जानकारी के अनुसार दुर्घटना में पांच लोगों को चोटें आई हैं. किसी के गर्दन, किसी के माथे तो किसी के पीठ में चोट लगी है. सभी घायलों को उचित इलाज के लिए भेजा गया है. हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है.
लोगों ने कहा कि सड़क निर्माण कर रही ठेकेदार कंपनी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के कारण एस्कॉर्ट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई. उन्होंने कहा कि हादसे वाली जगह पर न तो चेतावनी बोर्ड लगाया गया था और न ही उचित डायवर्जन की व्यवस्था थी. सड़क पर दूर तक सुरक्षा संकेत या अवरोधक भी नहीं लगाए गए थे. पुल के आगे गहरी खाई होने के बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं.
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