राज ठाकरे से मिलेंगे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, 'पटक-पटक कर मारूंगा' एपिसोड करेंगे खत्म

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) में शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की हार पर चुटकी ली है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर निशिकांत दुबे ने लिखा कि मंबई आकर उद्धव ठाकरे जी तथा राज ठाकरे जी से मिलूंगा. दरअसल, निशिकांत दुबे और राज ठाकरे के बीच पिछले साल जुलाई में शब्‍द संग्राम शुरू हुआ था. तब महाराष्‍ट्र में उत्‍तर भारतीयों पर हमले बढ़ रहे थे, जिसका निशिकांत दुबे ने विरोध किया था. इसके जवाब में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को चैलेंज किया है कि मुंबई आओ, समुद्र में डुबो-डुबोकर मारेंगे.

निशिकांत दुबे ने अब राज ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा है कि वह राज ठाकरे से जाकर मिलेंगे. दरअसल, पिछले साल भारतीयों पर मुंबई में एक के बाद एक कई हमले हुए थे. इन हमलों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे थे. ऐसे बीजेपी के कई नेताओं ने महाराष्‍ट्र की राजनीति पर सवाल उठाए. इनमें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल थे. तब भाजपा सांसद ने कहा था कि हम मराठी लोगों को यहां पर पटक-पटक कर मारेंगे.

मुम्बई आकर उद्धव ठाकरे जी तथा राज ठाकरे जी से मिलूँगा

इस पर पलटवार करते हुए राज ठाकरे ने कहा था, 'मैं दुबे को बोलता हूं, तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समंदर में डुबो-डुबोकर मारेंगे. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने यहां मराठी का अपमान किया, तो उसके गाल और हमारे हाथ की 'युति' जरूर होकर रहेगी.

'Patak Patak ke Maarenge' remark of BJP MP Nishikant Dubey, MNS chief Raj Thackeray says, "A BJP MP said, 'Marathi logon ko hum yahan pe patak patak ke maarenge'...You come to Mumbai. Mumbai ke samundar mein dubo dubo ke maarenge."

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए मतगणना जारी है. दोपहर तक के रुझानों में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बढ़त हासिल की है. बीएमसी चुनाव में महायुति ने बहुमत के आंकड़े को भी पार कर लिया है. हालांकि, अब तक के रुझानों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों का निराशाजनक प्रदर्शन देखा गया है. चुनाव आयोग के शुक्रवार दोपहर तक के रुझानों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी बीएमसी चुनावों में सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरी और उसके गठबंधन को निर्णायक बढ़त मिली. कुल 119 वार्डों में महायुति के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई, जिसमें भाजपा 88 वार्डों में और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट 31 वार्डों में आगे है.

हालांकि, 'ठाकरे ब्रदर्स' की संयुक्त ताकत उम्मीदों से कम रही. उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) 64 वार्डों में आगे दिखी, जबकि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) को सिर्फ छह वार्डों में बढ़त मिली. राजनीतिक एकजुटता के प्रयासों के बावजूद दोनों दल भाजपा गठबंधन के मुकाबले काफी पीछे रह गए हैं.