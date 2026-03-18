बेटे-बहू ने बुजुर्ग को बोरे में बांधकर पार्सल कर दिया, कुरियर खुला तो जिंदा निकला, VIDEO सामने आया

सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स की भूख किस कदर लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है, इसका एक हैरान कर देने वाला मामला बेंगलुरु से सामने आया है. यहां एक परिवार ने 'ह्यूमन पार्सल' (पार्सल में इंसान) बनाकर रील शूट करने की कोशिश की, जिससे कुरियर ऑफिस के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. जब कुरियर ऑफिस में एक परिवार एक बहुत बड़ा बॉक्स लेकर पहुंचा. जब कर्मचारियों ने संदेह होने पर पैकेट के बारे में पूछताछ की और उसे खोलकर देखा, तो उनके होश उड़ गए. उस बॉक्स के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति (महिला के पिता) बंद थे. पूछताछ में पता चला कि इस पूरी साजिश में एक महिला, उसका पति, सास और देवर शामिल थे. उन्होंने महिला के पिता को ही पार्सल के अंदर बंद कर दिया था.

सोशल मीडिया पर 'लाइक्स' की भूख और रील बनाने का भूत किस कदर लोगों पर सवार है, इसकी बानगी बेंगलुरु में देखने को मिली. जहां सोशल मीडिया रील के लिए 'इंसानी पार्सल' का स्टंट करने की कोशिश ने एक कुरियर ऑफिस में हड़कंप मचा दिया. इस घटना में एक महिला, उसका पति, उसकी सास और देवर शामिल थे,… pic.twitter.com/vE85gHnUR4 — NDTV India (@ndtvindia) March 18, 2026

ह्यूमन पैकेज भेजने के पीछे अजीब तर्क

परिवार का कहना था कि वे रमजान और उगादी के त्यौहारों के दौरान होने वाली भीड़ पर एक रील बनाना चाहते थे. उनका आइडिया यह दिखाना था कि त्यौहारों पर बसों के टिकट मिलना इतना मुश्किल है कि इंसान को 'कुरियर' के जरिए भेजना ही एकमात्र विकल्प बचा है.



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बुजुर्ग को सांस लेने में हो रही थी तकलीफ

जब बॉक्स खोला गया तो बुजुर्ग की स्थिति ठीक नहीं थी. उन्हें सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही थी. कुरियर कर्मचारियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया. हैरानी की बात यह है कि स्थिति बिगड़ने के बावजूद परिवार वाले कर्मचारियों से बहस करने लगे कि वे इतनी दूर से आए हैं, इसलिए उनका 'पार्सल' स्वीकार किया जाए.

पुलिस ने मंगवाई माफी, हिदायत देकर छोड़ा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे परिवार को थाने ले जाया गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी के बयान दर्ज किए. बाद में परिवार ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए एक माफीनामा वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने माना कि उनका यह कृत्य बेहद गैर-जिम्मेदाराना था. पुलिस ने परिवार को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया है कि भविष्य में इस तरह के जानलेवा स्टंट या रील बनाने की कोशिश न की जाए.