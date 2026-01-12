महाराष्ट्र में 29 महापालिकाओं के चुनावी रण का बिगुल बज चुका है और 15 जनवरी को मतदान होना है. हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा एशिया की सबसे अमीर महानगरपालिका बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर है. विशेष कार्यक्रम ‘NDTV Power Play' में मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति में सभी दलों के लिए पर्याप्त जगह है और गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है तो एनसीपी नेता प्रफुल्‍ल पटेल ने साफ किया कि पार्टी के दोनों गुटों के साथ आने या विलय की कोई संभावना नहीं है. आइए जानते हैं कि राजनीतिक दलों के नेताओं ने इन चुनावों को लेकर क्‍या कहा और उनका इशारा किस ओर है.

देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ‘NDTV Power Play' में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि महायुति में सभी दलों के लिए पर्याप्त जगह है और गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है. फडणवीस ने कार्यक्रम के दौरान एक सवाल के जवाब में साफ किया कि अगर छोटे-बड़े दल शामिल होना चाहें तो उनके लिए भी जगह बनाई जाएगी. साथ ही एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर उठे सवालों को खारिज किया और कहा कि वे अपने करीबियों से मिलने जाते हैं, लेकिन इसे नाराजगी के संकेत के रूप में पेश किया जाता है. फडणवीस ने इस चुनाव में महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलने का दावा किया और कहा कि किसी अन्य दल की जरूरत नहीं पड़ेगी.

महायुति में सभी दलों के लिए पर्याप्त जगह है और गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है: देवेंद्र फडणवीस

प्रफुल्‍ल पटेल

एनडीटीवी के कार्यक्रम में मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवालों का सिलसिला जारी था. एनसीपी के दोनों धड़ों के कुछ जगहों पर मिलकर चुनाव लड़ने और दोनों के साथ आने के सवाल पर एक चौंकाने वाली घटना हुई और उन्‍होंने सामने बैठे एनसीपी नेता (अजित पवार गुट) प्रफुल्‍ल पटेल की ओर इशारा करते हुए कहा कि सबसे महत्‍वपूर्ण और अंदर का आदमी आपके सामने बैठा है, दोनों तरफ से जो बात कर सकता है ऐसा आदमी आपके सामने बैठा है और आप मुझसे पूछ रहे हैं. इस पर प्रफुल्‍ल पटेल ने साफ किया कि एनसीपी के दोनों धड़ों का एक होना संभव नहीं है. साथ ही उन्‍होंने कहा कि हम मोदीजी के नेतृत्‍व में दिल्‍ली में और महाराष्‍ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्‍व में 2029 का चुनाव भी लड़ेंगे.

'हम महायुति में हैं और आगे भी रहेंगे': प्रफुल्‍ल पटेल

नवाब मलिक

मुंबई में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच गठबंधन है, लेकिन महायुति की तीसरी सहयोगी पार्टी अजित पवार के नेतृत्‍व वाली शिवसेना अलग चुनाव लड़ रही है. इसे लेकर एनसीपी नेता (अजित पवार गुट) नवाब मलिक ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की मांग थी कि हम अलग चुनाव में जाएं. हम और सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे. इसलिए हमने कम सीटों पर चुनाव लड़ा. उन्‍होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि किसी को स्‍पष्‍ट बहुमत नहीं मिलेगा. यदि यह परिस्थिति बन गई तो जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमारा महापौर बनेगा तो हम यह दावा कर देंगे कि हमारा महापौर बनाइये, हमें समर्थन कीजिए. उन्‍होंने झारखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि जब एक सीट से मधु कौड़ा झारखंड के सीएम बन सकते हैं तो 25 से 30 सीट वाली पार्टी हम अपना महापौर बनाने का दावा रखेंगे.

NDTV Power Play BMC Polls 2026: BMC का महायुद्ध: मुंबई का बॉस कौन? Nawab Malik क्या बोले?

नितेश राणे

महाराष्‍ट्र्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने महापालिका चुनाव के दौरान धार्मिक बयानों के सवाल पर कहा कि हम हिंदू राष्‍ट्र में रहते हैं. मुंबई जैसे शहरों की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है. टाटा इंस्‍टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्‍होंने कहा कि बांग्‍लादेशी रोहिंग्‍या मुसलमानों की तादाद 30 परसेंट बढ़ चुकी है. उन्‍होंने कहा कि हमारा मेयर बनते ही मुंबई से बांग्‍लादेशियों को वापस भेजेंगे.

हमारा मेयर बनते ही बांग्लादेशी को वापस भेजेंगे: नितेश राणा

ये भी पढ़ें: हम विरोध करेंगे...क्या NCP के अंदर कोई विरोधाभास है, NCP नेता प्रफुल्ल पटेल ने ऐसा क्यों कहा

ये भी पढ़ें: धनंजय मुंडे फिर बनाए जा सकते हैं मंत्री, प्रफुल पटेल का NDTV कॉन्क्लेव में बड़ा दावा