विज्ञापन
विशेष लिंक

धनंजय मुंडे फिर बनाए जा सकते हैं मंत्री, प्रफुल पटेल का NDTV कॉन्क्लेव में बड़ा दावा

NDTV कॉन्क्लेव में प्रफुल पटेल ने कहा कि धनंजय मुंडे फिर मंत्री बनाए जा सकते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. हमने उन्हें उस समय मंत्री पद से इसलिए हटाया था, क्योंकि यह उस समय जरूरी था.

Read Time: 2 mins
Share
धनंजय मुंडे फिर बनाए जा सकते हैं मंत्री, प्रफुल पटेल का NDTV कॉन्क्लेव में बड़ा दावा
  • प्रफुल पटेल ने NDTV कॉन्क्लेव में कहा कि धनंजय मुंडे फिर से मंत्री पद पर आ सकते हैं
  • धनंजय मुंडे को पहले मंत्री पद से हटाया गया था क्योंकि उस समय राजनीतिक स्थिति के अनुसार यह जरूरी था
  • बीड जिले की अदालत ने धनंजय मुंडे के खिलाफ महिला की याचिका को खारिज कर दिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

प्रफुल पटेल ने धनंजय मुंडे को लेकर बड़ा दावा किया है. NDTV कॉन्क्लेव में प्रफुल पटेल ने कहा कि धनंजय मुंडे फिर मंत्री बनाए जा सकते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. हमने उन्हें उस समय मंत्री पद से इसलिए हटाया था, क्योंकि यह उस समय जरूरी था. बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्‍ट्र की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं. एनडीटीवी कॉन्‍क्‍लेव में प्रफुल पटेल ने कई महाराष्‍ट्र की बदलती राजनीति को लेकर कई राजनीतिक संदेश दिये. 

बता दें कि महाराष्ट्र के बीड जिले की एक अदालत ने पूर्व राज्य मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता धनंजय मुंडे के खिलाफ दायर उस याचिका को पिछले दिनों खारिज कर दिया, जिसमें एक महिला ने खुद को उनकी पहली पत्नी बताते हुए 2024 के विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्रों में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था.

गठबंधन करने की उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं

महाराष्‍ट्र में नगर निगम चुनावों में काफी उठापटक देखने को मिल रही है. दोनों एनसीपी भी एक जगह साथ चुनाव लड़ रहे हैं. नगर निगम चुनावों के मद्देनजर, महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है. कई स्थानों पर इन गठबंधनों के उम्मीदवार सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार कर रहे हैं. इसी बीच, पार्टियों के भीतर के विवाद भी सामने आ गए हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल पटेल ने एनडीटीवी सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है. उन्होंने कहा कि शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन करने की उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है.

ये भी पढ़ें :- गैर मराठी विवाद, NDA में दरार और मुंबई के विकास पर CM फडणवीस ने क्या कहा, जानें हर एक बात

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhananjay Munde, Praful Patel, Maharashtra Politics, NDTV Conclave
Get App for Better Experience
Install Now