गैर मराठी भी मुंबई भी 100 फीसद सुरक्षित...NDTV पावर प्ले में CM फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनडीटीवी के विशेष कार्यक्रम ‘पावर प्ले' में आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों को लेकर कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि मुंबई में गैर-मराठी भाषी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और कुछ तत्व केवल प्रचार पाने के लिए इन लोगों को निशाना बनाते हैं. फडणवीस ने यह बयान एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल, मैनेजिंग एडिटर पद्मजा जोशी और एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र दीक्षित से बातचीत के दौरान दिया.

महज पब्लिसिटी के लिए गैर मराठियों पर हमला

एनडीटीवी के कार्यक्रम में CM फडणवीस ने कहा कि मुंबई में रहने वाले सभी समुदायों के लोग सुरक्षित हैं. कुछ लोग जानबूझकर लोगों को टारगेट करते हैं ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिल सके. राज्य सरकार ऐसी प्रवृत्तियों को बर्दाश्त नहीं करेगी. फडणवीस ने बीएमसी चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुंबई का मेयर हिंदू और मराठी ही होगा. यह बयान चुनावी समीकरणों को लेकर बड़ा संकेत माना जा रहा है.

ठाकरे बंधुओं से BMC चुनाव में BJP को कितना खतरा

इसके साथ ही महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनडीटीवी के कार्यक्रम में कहा कि विधानसभा से अच्छा परिणाम हमें यकीनन बीएमसी चुनाव में मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय वोटर कुछ असमंजस में था. लेकिन अब वो बिल्कुल असमंजस में नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि किसके साथ रहना है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि विधानसभा से अच्छे परिणाम नगर पालिका चुनाव में देखने को मिलेंगे.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी या कोई अन्य भाषा चुनने का विकल्प होगा. रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा कि किस कक्षा से इसे लागू किया जाए.

मुंबई को ‘वाइब्रेंट और सस्टेनेबल' बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एनडीए सरकार का विज़न मुंबई को वाइब्रेंट और सस्टेनेबल सिटी के रूप में विकसित करना है. उन्होंने बताया कि सरकार ने रिडेवलपमेंट ड्राइव शुरू की है ताकि मराठी मानुष के लिए सस्ती आवास उपलब्ध हो सकें, और धारावी में भी लोगों को घर देने का काम चल रहा है. हमने मुंबई में रिडेवलपमेंट शुरू किया है ताकि मराठी मानुष को किफायती घर मिलें, धारावी में भी लोगों को घर दे रहे हैं.

ट्रांसपोर्ट: 437 किमी मेट्रो, रोड कनेक्टिविटी, BEST और लोकल का इंटीग्रेशन

फडणवीस ने कहा कि पिछले पांच साल में मुंबई में 437 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क शुरू किया गया है. उनके मुताबिक, “दिल्ली को इसमें 20 साल लगे, हमने पांच में कर दिखाया.” उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार रोड कनेक्टिविटी और BEST सेवाओं का विस्तार कर रही है और मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन नेटवर्क को अपग्रेड किया जा रहा है. सबअर्बन रेलवे में मेट्रो-जैसे AC कंपार्टमेंट लाए जा रहे हैं. सिंगल टिकट प्लान पर काम हो रहा है.

एनडीए में खटपट?—‘गठबंधन स्थिर है'

एनडीए के भीतर मतभेदों पर सवाल के जवाब में फडणवीस ने कहा कि गठबंधन पूरी तरह स्थिर है और “आने वाले पांच साल तक साथ रहेंगे.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे का दिल्ली जाना अक्सर निजी कारणों, विशेषकर अपने पोते से मिलने के लिए होता है, जिसे बेवजह राजनीतिक संकेत मान लिया जाता है. हम स्थिर गठबंधन में हैं; इसके बाद भी पांच साल साथ रहेंगे. शिंदे जी अक्सर अपने पोते से मिलने दिल्ली जाते हैं. इसे गलत अर्थ दिया जाता है.