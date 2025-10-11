विज्ञापन
होस्‍टल के कमरे में NDA कैडेट का शव मिला, सीनियर्स पर उत्पीड़न का आरोप

पुणे में NDA के प्रथम वर्ष का एक कैडेट शुक्रवार तड़के यहां अकादमी के छात्रावास में अपने कमरे में फंदे से लटका मिला. एनडीए ने इस मामले में ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ (सीओआई) के आदेश दे दिए गए हैं.

होस्‍टल के कमरे में NDA कैडेट का शव मिला, सीनियर्स पर उत्पीड़न का आरोप
कैडेट अंतरिक्ष कुमार सिंह की मौत की ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ होगी
  • राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के प्रथम वर्ष के कैडेट अंतरिक्ष कुमार सिंह को उनके कमरे में फंदे से लटका पाया गया
  • पुलिस ने प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई है, हालांकि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला
  • कैडेट के परिवार ने आरोप लगाया कि वरिष्ठों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण उसने आत्महत्या की है
पुणे:

प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के प्रथम वर्ष का एक कैडेट शुक्रवार तड़के यहां अकादमी के छात्रावास में अपने कमरे में फंदे से लटका मिला. पुलिस ने मामले में आत्महत्या की आशंका जताई है. कैडेट के परिजन ने आरोप लगाया कि वरिष्ठों द्वारा प्रताड़ित किये जाने के कारण उसने यह कदम उठाया. एनडीए ने कहा कि उत्तर प्रदेश निवासी कैडेट अंतरिक्ष कुमार सिंह (18) की मौत की ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी' (सीओआई) के आदेश दे दिए गए हैं.

पुलिस के अनुसार, अंतरिक्ष के सहपाठियों ने सुबह उसे उसके कमरे में फंदे से लटका देखा. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से कोई पत्र नहीं मिला है, लेकिन प्रारंभिक जांच से आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है. हालांकि, अंतरिक्ष के परिजन ने आरोप लगाया कि अकादमी में उसके वरिष्ठ उसे परेशान करते थे और उन्होंने हाल ही में एनडीए अधिकारियों के सामने यह मुद्दा उठाया था. उन्होंने दावा किया कि वह उत्पीड़न से परेशान था और पुणे शहर के बाहरी इलाके में स्थित अकादमी में वह अपना प्रशिक्षण जारी नहीं रखना चाहता था.

अंतरिक्ष के मामा और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी ए. पी. सिंह ने कहा, 'हाल ही में उसने अपनी मां से कुछ वरिष्ठों द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत की थी. इसके बाद परिवार ने यह बात अकादमी के अधिकारियों तक पहुंचाई. उसकी मां और दादी नवरात्रि से पहले एनडीए पहुंचे तथा वहां समस्या बताई. एनडीए अधिकारियों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और कार्रवाई का आश्वासन दिया था.' उन्होंने कहा, 'अंतरिक्ष ने दोपहर में अपनी मां से बात की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि शाम को कुछ हुआ होगा, क्योंकि वहां कोई पार्टी हो रही थी. ऐसा लगता है कि पार्टी के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिससे अंतरिक्ष बहुत दुखी हो गया और उसने यह कदम उठा लिया.'

एनडीए ने एक बयान में कहा कि प्रथम वर्ष के कैडेट अंतरिक्ष कुमार सिंह की शुक्रवार तड़के मौत हो गई. बयान में कहा गया, 'एनडीए में प्रशिक्षण ले रहे कैडेट को उसके साथी कैडेट ने उसके केबिन में मृत अवस्था में पाया. वह आज प्रशिक्षण के लिए नहीं पहुंचा था. कैडेट को तुरंत खड़कवासला के सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां सुबह 6.30 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया.'
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

