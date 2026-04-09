नासिक जिले के मल्टीनेशनल IT कंपनी में धर्मांतरण का खेल, टीम के लीडर समेत 5 गिरफ्तार, अब तक 9 मुकदमे दर्ज

Religious Conversion Rocket Busted: महाराष्ट्र के नासिक से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. मामले में अब तक टीम लीडर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक महिला आरोपी अभी भी फरार है. आरोप है कि कंपनी के एक हिंदू कर्मचारी को संदिग्ध आरोपियों ने निशाना बनाया था.

आरोप है कि मल्टीनेशनल आईटी में काम करने वाले एक हिंदू कर्मचारी को कार्यालय स्थल पर जबरन नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था और उसे जबरन मांसाहारी भोजन खिलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई. पीड़ित कर्मचारी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो मामले की गंभीरता को दर्शाती हैं.

धर्मांतरण गिरोह के खिलाफ नासिक के अलग-अलग थानों में कुल 9 केस दर्ज

रिपोर्ट के मुताबिक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में सक्रिय धर्मांतरण गिरोह के खिलाफ नासिक के अलग-अलग थानों में कुल 9 मामले दर्ज किए गए हैं. इसमें केवल धर्मांतरण ही नहीं, बल्कि बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराएं भी शामिल हैं. जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण केस में देवलाली कैंप पुलिस स्टेश में बलात्कार का एक मामला दर्ज किया गया है, जबकि मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में 8 मामले दर्ज हैं

4 मामले छेड़छाड़ और 3 मामले छेड़छाड़ व धार्मिक भावनाएं आहत से जु़ड़े हैं

गौरतलब है नासिक पुलिस द्वारा धर्मांतरण गिरोह मामले में दर्ज किए कुल 9 मुकदमे में देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में रेप का एक केस प्रमुख है, जबकि मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में कुल 8 मामले दर्ज किए गए है. कुल 9 मामलों में 4 मामले छेड़छाड़ के है, 3 मामले छेड़छाड़ और धार्मिक भावनाएं आहत करने और 1 मामला धार्मिक विद्वेष फैलाने का है.

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शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक पुरुष आरोपी इसी कंपनी में टीम लीडर के पद पर कार्यरत था. आरोपी अपने पद का दुरुपयोग कर कर्मचारियों पर दबाव बनाता था. पुलिस के अनुसार, कुल 6 आरोपियों में से 5 को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, जबकि फरार महिला आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है.

जांच में जुटी पुलिस जानना चाहती है कि कंपनी के कितने कर्मचारी शिकार हुए

एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में सक्रिय धर्मांतरण गिरोह द्वारा हिंदू कर्मचारियों को जबरन धर्मातंरण के लिए नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने और जबरन नॉन वेज खाना खिलाने और यौन शोषण का केस बेहद गंभीर है. मामले की जांच कर रही नासिक पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि क्या इस गिरोह के तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं और क्या कंपनी के अन्य कर्मचारी भी इनका शिकार हुए हैं.

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