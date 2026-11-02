महाराष्ट्र के अमरावती में दिखी सामाजिक सद्भाव की खूबसूरत तस्वीर, RSS के पथ संचलन पर मुस्लिम समुदाय ने बरसाए फूल

महाराष्ट्र के अमरावती जिले के दर्यापुर इलाके से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है. यहां एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की तरफ से निकाले गए पारंपरिक पथ संचलन का स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने दिल खोलकर स्वागत किया. पथ संचलन के दौरान फूल बरसाए गए और सभी का स्वागत किया गया. सामाजिक भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का यह खूबसूरत नजारा देखकर सब खुश हुए. दर्यापुर में जब आरएसएस के स्वयंसेवक अपना पारंपरिक पथ संचलन निकाल रहे थे, तब स्थानीय मुस्लिम बंधु, सलीम घानीवाले और उनके साथ कुछ लोगों ने उन पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया.

सलीम घानीवाले और उनके साथियों ने किया स्वागत

दर्यापुर शहर में मार्च निकाल रहे सैकड़ों संघ स्वयंसेवकों का स्वागत सलीम घानीवाले नाम के एक मुस्लिम शख्स ने उन पर फूल बरसाकर किया. सलीम घानीवाले ने कहा कि आरएसएस किसी एक खास वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के हर क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि वे संघ की विचारधारा और समाज के लिए उनके किए जा रहे कामों से काफी प्रेरित हैं. इसलिए जब पथ संचलन निकाला तो उन्होंने और उनके साथियों ने स्वागत करने का फैसला किया, जिसके बाद संचलन में शामिल आरएसएस के सदस्यों के ऊपर फूल बरसाए गए और उनका स्वागत किया गया.

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सलीम घानीवाले के इस काम की सब जगह तारीफ हो रही है. उनका कहना है आरएसएस समाज के हर वर्ग के लिए काम करता है, जिससे सामाज में जुड़ाव होता है, इसलिए सभी ने मिलकर यह फैसला किया था. पथ संचलन के दौरान दिखा यह दृश्य पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह की पहल से समाज में आपसी विश्वास, शांति और सद्भावना मजबूत होती है. हर साल आरएसएस की तरफ से पथ संचलन होता है. इस बार भी यह आयोजन किया गया था.

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