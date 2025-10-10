दाऊद का 'दुश्मन' गैंगस्टर डीके राव गिरफ्तार, मुंबई के कारोबारी को धमकी और फिरौती का आरोप

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शहर के कुख्यात गैंगस्टर डीके राव को गिरफ्तार किया है. राव के खिलाफ फिरौती और धमकी से जुड़ा मामला दर्ज किया गया था. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में राव के कुछ सहयोगियों के नाम भी सामने आए हैं.

डीके राव मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पुराना नाम है. वह कभी दाऊद इब्राहिम के विरोधी गैंग से जुड़ा रहा था. कई बार जेल जा चुका राव रिहा होने के बाद भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों का सामना करता रहा है.

मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने गैंगस्टर डीके राव को शुक्रवार को गिरफ्तार किया. सूत्रों के मुताबिक, चेम्बूर के रहने वाले एक बिल्डर ने किसी से पैसे लिए थे. तकरीबन सवा करोड़ की यह रकम कथित तौर पर वापस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने डीके राव की मदद ली. बिल्डर के कहने पर डीके राव ने उस शख्स को धमकी दी.

मामले की शिकायत जब मुंबई पुलिस को मिली, तब एक्सटॉर्शन, धमकी देने आदि की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(4), 61(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

शिकायत में आरोप है कि कारोबारी ने जब अपने सवा करोड़ रुपये बिल्डर से मांगे तो डीके राव और उसके साथी अनिल परेराव ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. ये रकम कारोबारी ने आरोपी मिमित भुटा के जरिए निवेश किए थे. इसके बाद गैंगस्टर डीके राव को गिरफ्तार कर लिया गया.