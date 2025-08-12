महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मीट बैन के फरमान से विवाद, सरकार की सहयोगी पार्टी ने दी चेतावनी

महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कल्याण डोंबिवली नगर निगम (KDMC) द्वारा चिकन और मटन की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अब इस फैसले के खिलाफ सरकार की सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) के अठावले गुट ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. RPI के नगर अध्यक्ष संजय जाधव ने KDMC आयुक्त को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि यह प्रतिबंध तुरंत वापस नहीं लिया गया, तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी.

क्या है आदेश, जिस पर विवाद

स्वतंत्रता दिवस पर मीट बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर कल्याण-डोंबिवली में विवाद खड़ा हो गया है. कल्याण डोंबिवली नगर निगम (KDMC) ने 15 अगस्त को सभी स्लॉटरहाउस और मीट की दुकानों को 24 घंटे के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है. इस फरमान के बारे में KDMC का कहना है कि यह आदेश 1988 से लागू एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय पर्व के दिन सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और सम्मानपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाना है.

फैसले का विरोध तेज

हालांकि, इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है. विरोध करने वाले दलों का कहना है कि यह प्रतिबंध न केवल लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है, बल्कि रोज़गार और आजीविका पर भी असर डालता है. सिर्फ सरकार की सहयोगी पार्टी आरपीआई ही इसका विरोध नहीं कर रही बल्कि सरकार के विरोधी खेमे एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (यूबीटी) सहित तमाम राजनीतिक दल इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं.