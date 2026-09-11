गणेश विसर्जन मंडपों का ठेका सिर्फ हिंदू ठेकेदारों को दें... बीजेपी नेता की मांग को शिवसेना यूबीटी ने कहा 'स्टंटबाजी'

गणेशोत्सव से पहले मुंबई के वसई-विरार में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, वजह है गणेश विसर्जन स्थलों पर मंडप और अन्य व्यवस्थाओं का ठेका दिया जाना. दरअसल बीजेपी नेता की मांग है कि गणेश विसर्जन स्थलों पर मंडप और अन्य व्यवस्थाओं के ठेके में केवल हिंदू ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाए. इस मांग को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है.

गणेशोत्सव पंडाल के ठेके पर विवाद

बीजेपी नेता अशोक गजानन शेलके ने इस संबंध में वसई-विरार महानगरपालिका आयुक्त को पत्र सौंपा है.उन्होंने कहा कि गणेश विसर्जन स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में धार्मिक भावनाओं, सुरक्षा और विसर्जन स्थलों की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ठेकेदारों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन कराई जानी चाहिए. साथ ही ठेकेदारों और कर्मचारियों की पूरी जानकारी महानगरपालिका के पास उपलब्ध होनी चाहिए.

बीजेपी-ठाकरे गुट आमने-सामने

बीजेपी नेता ने पत्र में यह भी कहा कि विभिन्न राज्यों से आने वाले अनजान श्रमिकों की नियुक्ति से भविष्य में कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं पैदा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. बीजेपी की इस मांग का शिवसेना (ठाकरे गुट) ने विरोध किया है.

ठाकरे गुट के जिलाध्यक्ष प्रथमेश राऊत और युवासेना जिलाध्यक्ष अतुल मोटे ने आरोप लगाया कि गणेशोत्सव से महज चार दिन पहले इस तरह की मांग करना केवल राजनीतिक स्टंटबाजी है.

'राजनीति करने के बजाय गणेश भक्तों की सुरक्षा पर ध्यान दें'

ठाकरे गुट के नेताओं ने कहा कि जब गणेशोत्सव की तैयारियों के तहत निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तब यह मुद्दा उठाना ‘देर से आई समझदारी' है. उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी की राज्य और केंद्र में सत्ता है और स्थानीय स्तर पर भी राजनीतिक ताकत उनके पास है. तो इस तरह का फैसला पहले ही सरकार के स्तर पर कराने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया गया. ठाकरे गुट ने कहा कि बीजेपी को धार्मिक भावनाओं पर राजनीति करने के बजाय गणेश भक्तों को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए.

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