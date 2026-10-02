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पटना में मनचले ने महिला पुलिस अधिकारी को जड़ दिया थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

पटना में एक युवक द्वारा महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 22 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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पटना में शख्स ने महिला पुलिस अधिकारी को मारा थप्पड़
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  • बिहार की राजधानी पटना में एक व्यक्ति ने महिला पुलिस अधिकारी SI प्रियंका आनंद को थप्पड़ मार दिया था
  • घटना 30 सितंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे तब हुई जब महिला पुलिसकर्मी स्कूटर पर गश्त कर रही थीं
  • आरोपियों में से एक ने SI प्रियंका आनंद को थप्पड़ मारा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया
क्या घटना के बाद गश्त के नियम बदलेंगे?

बिहार की राजधानी पटना से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक शख्स ने महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मार दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने 22 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इस मामले में दो और लोगों की तलाश कर रही है.

स्कूटी पर गश्त कर रही थीं महिला अधिकारी

जानकारी के अनुसार यह घटना 30 सितंबर रात करीब साढ़े 8 बजे की है. पुलिस के मुताबिक, SI प्रियंका आनंद और चार अन्य महिला पुलिसकर्मी स्कूटर पर गश्त कर रही थीं, तभी तीन लोगों ने उन्हें देखकर कमेंटबाजी की. अधिकारियों ने बताया कि जब SI प्रियंका आनंद उनसे बात करने गईं, तो आरोपियों में से एक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हाथापाई से पहले दोनों पक्षों के बीच बहस होती दिख रही है.

अधिकारियों ने बताया कि जब पुलिस टीम ने उन्हें काबू करने की कोशिश की, तो वे लोग मौके से भाग गए. वायरल वीडियो में महिला SI पहले उस व्यक्ति को थप्पड़ मारती हुई दिख रही हैं. उसी दिन बाद में इस मामले में केस दर्ज किया गया.

पुलिस ने दर्ज की FIR

शुरुआत में, महिला पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी और धक्का-मुक्की करने के आरोप में कई अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं लगाई गई थीं. बाद में, पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच करके कुमार की पहचान की और उसे गिरफ्तार किया. पुलिस आगे की जांच कर रही है और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है.

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