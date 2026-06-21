मुंबई बेस्ट बस हड़ताल वापस: कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, मिलेंगी 5000 नई बसें

मुंबईकरों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. बेस्ट कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया है. यह फैसला राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद आया, जिसमें कर्मचारियों की कई प्रमुख मांगों पर सहमति बनी. बैठक के सकारात्मक रुख को देखते हुए बेस्ट कर्मचारी कृति समिति ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की.

अंतरिम राहत और वेतन वृद्धि का फैसला

बैठक में कर्मचारियों के वित्तीय हितों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े निर्णय लिए गए. नए वेतन समझौते पर अंतिम मुहर लगने तक बेस्ट के नियमित कर्मचारियों को अंतरिम राहत के रूप में हर महीने 3,000 रुपये की अस्थायी वेतन वृद्धि दी जाएगी. इसके साथ ही, वेटलिस्ट कर्मचारियों को भी राहत देते हुए प्रति माह 2,000 रुपये की मासिक अस्थायी वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया है.

ग्रेच्युटी भुगतान और बसों का विस्तार

वित्तीय लाभों के अलावा, कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित ग्रेच्युटी राशि का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट बस सेवा को तुरंत पूरी क्षमता के साथ शुरू किया जाए. उन्होंने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अगले तीन वर्षों में मुंबई की सड़कों पर 5,000 नई बसें उतारने का फैसला किया गया है. इसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे. साथ ही, बेस्ट प्रशासन द्वारा तैयार किए गए कायापालट प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए जल्द ही राज्य सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा. इस उच्च स्तरीय बैठक में परिवहन मंत्री, स्थानीय विधायक, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, बेस्ट के महाप्रबंधक और कर्मचारी कृति समिति के प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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