शारवी, कविता, दिनाज... 4 महिलाओं के लव ट्रैप में फंसे 80 साल के बुजुर्ग ने कैसे 9 करोड़ गंवाए

सोशल मीडिया पर हुई एक अनजान दोस्ती ने मुंबई के एक 80 साल के बुजुर्ग की जिंदगी को बुरी तरह हिला दिया. प्यार, हमदर्दी और झूठी मजबूरियों के नाम पर बुजुर्ग से करीब ₹8.7 करोड़ ठग लिए गए और वो भी 21 महीनों में 734 ट्रांजैक्शन के जरिए. प्‍यार की तलाश ऑनलाइन करना इतना महंगा पड़ सकता है, ये शायद ही कभी महाराष्ट्र के मुंबई में एक 80 साल के शख्‍स ने सोचा होगा. एक के बाद दूसरी, तीसरी और फिर चौथी महिला के चक्‍कर में पड़कर इस शख्‍स ने 21 महीने में अपने जीवनभर की पूरी कमाई लगभग 9 करोड़ रुपये गंवा दिये. इसके बाद बुजुर्ग को समझ में आया कि उन्‍हें प्‍यार के नाम पर ठगा गया है. इसके बाद वह पुलिस के पास पहुंचे और अपनी पूरी ठगी की वारदात बताई. साइबर पुलिस ने केस दर्ज कर ठगी के इस मामले में जांच शुरू कर दी है. पुलिस सबसे पहले यह पता लगाने में जुटी है कि क्‍या बुजुर्ग को 21 महीने में 4 बार ठगने वाला एक ही आरोपी है, या अलग-अलग लोगों ने उन्‍हें ठगा.

ऐसे हुए पहली ठगी का शिकार

साइबर ठगी का शिकार हुए 80 वर्षीय बुजुर्ग बेटे और बहू के साथ मुंबई में रहते हैं. अप्रैल 2023 में शिकायतकर्ता ने फेसबुक पर शारवी नाम की एक महिला को दोस्ती का रिक्‍वेस्‍ट भेजी थी. दोनों एक-दूसरे को नहीं जानते थे और शारवी ने उनकी रिक्‍वेस्‍ट एक्‍सेप्‍ट नहीं की. लेकिन कुछ दिनों बाद, शार्वी ने बुजुर्ग को वापस एक रिक्‍वेस्‍ट भेजी और उन्‍होंने इसे एक्‍सेप्‍ट कर लिया. दोनों ने ऑनलाइन चैट करना शुरू कर दिया और बाद में व्हाट्सएप नंबर एक्‍सचेंज हो गए. शारवी ने कहा कि वह अपने पति से अलग हो गई है और अपने बच्चों के साथ रहती है. उसने धीरे-धीरे अपने बच्चों की बीमारी का बहाना करते हुए बुजुर्ग से पैसे मांगने शुरू कर दिये और उन्‍होंने पैसे दे दिए.

फिर अश्‍लील मैसेज के साथ हुई कविता की एंट्री

बुजुर्ग के साथ शारवी की बातचीत चल रही थी, इस बीच अश्‍लील मैसेज के साथ कविता की एंट्री हुई. कविता नाम की एक महिला ने बुजुर्ग को व्‍हाट्सएप पर मैसेज भेजा. कविता ने बताया कि शार्वी ने उसे उनका नंबर दिया है. कविता सीधे मुद्दे पर आई और बोली कि उस दोस्ती करना चाहती है. बुजुर्ग ने इस मौके को भी नहीं छोड़ा. कविता ने अश्लील मैसेज भेजकर नज़दीकियां बढ़ाईं और फिर वही पुराना फॉर्मूला बीमार बच्चों के इलाज के लिए पैसों की डिमांड की. कविता को भी बुजुर्ग ने पैसे देने शुरू कर दिये.

सीन से शार्वी आउट, बहन की एंट्री

दिसंबर 2023 में एक और नई किरदार आई दिनाज़, जिसने खुद को शारवी की बहन बताया और कहा कि शारवी अब इस दुनिया में नहीं रही. दिनाज़ ने बताया कि मरने से पहले शार्वी चाहती थी कि बुजुर्ग उसका हॉस्पिटल बिल भरें. दिनाज़ ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी भेजे और पैसे ऐंठ लिए. बाद में जब बुजुर्ग ने पैसे लौटाने की बात कही तो दिनाज़ ने खुदकुशी की धमकी दे डाली.

जैस्‍मीन ने भी बुजुर्ग को लूटा!



इसके बाद जैस्मीन नाम की महिला ने खुद को दिनाज़ की दोस्त बताया और मदद की गुहार लगाई. बुजुर्ग ने उसे भी पैसे भेजे. जब बुजुर्ग की सारी सेविंग्स खत्म हो गईं, तो उन्होंने अपनी बहू से ₹2 लाख उधार लिए, लेकिन मांगें थमती नहीं दिखीं. अप्रैल 2023 से जनवरी 2025 तक बुजुर्ग ने कुल 734 बार पैसे भेजे, जिसकी कुल रकम पहुंच गई ₹8.7 करोड़. आख़िर में उन्होंने अपने बेटे से ₹5 लाख मांगे. बेटे को शक हुआ और उसने पूरा मामला पूछ लिया. जब बुजुर्ग ने सच बताया, तो बेटे के होश उड़ गए.

पूरी ठगी की बात सामने आने के बाद बुजुर्ग को गहरा सदमा लगा और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. डॉक्टरों ने जांच में पाया कि बुजुर्ग को डिमेंशिया (याददाश्त और सोचने-समझने की समस्या) हो चुकी है. 22 जुलाई 2025 को बुजुर्ग ने साइबर हेल्पलाइन ‘1930' पर शिकायत की और फिर 6 अगस्त को कंट्रोल रूम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई.