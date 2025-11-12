मुंबई में इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुलुंड इलाके से चल रहे एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. इस कॉल सेंटर से विदेशी नागरिकों को ऑनलाइन लोन देने के नाम पर ठगा जा रहा था. मुलुंड पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

विदेशी नागरिकों को झांसा देकर करते थे वसूली

पुलिस के मुताबिक, ये गिरोह Pay Day Loan या Lending Point नाम से विदेशी नागरिकों को झांसा देता था. आरोपी पहले सोशल मीडिया या ईमेल के जरिए पीड़ितों से संपर्क करते थे, फिर कम ब्याज दर पर लोन देने का लालच देते थे. लेकिन लोन जारी करने से पहले “प्रोसेसिंग फीस” या “टैक्स” के नाम पर बड़ी रकम वसूल ली जाती थी.

कई मोबाइल फोन, लैपटॉप जब्त

जांच में पता चला है कि आरोपी विदेशी नागरिकों से 90, 100, 150 और 300 अमेरिकी डॉलर तक की ठगी करते थे. इस पैसे को आरोपी भारत में अपने बैंक खातों के जरिए निकालते थे. पुलिस को आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, और ठगी में इस्तेमाल किए गए डाटा मिले हैं.

अमेरिका समेत कई देशों के लोगों को निशाना बना रहा था ये गिरोह

मुलुंड पुलिस ने मौके से 4 लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, और करीब 56,000 रुपये नकद बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि यह गिरोह मुलुंड (पश्चिम) से कॉल सेंटर चलाकर अमेरिका समेत कई देशों के लोगों को निशाना बना रहा था.

इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिनमें धारा 419, 420 (धोखाधड़ी), 467, 468 (जालसाजी) और IT Act की धाराएं 66C, 66D आदि शामिल हैं.