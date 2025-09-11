बॉम्बे नहीं मुंबई बोलो... MNS नेता ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को दी चेतावनी

राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (MNS) पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बनी है. पहले भाषा विवाद और फिर कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को लेकर एमएनएस लगातार सुर्खियों में रही. अब राज ठाकरे की पार्टी के एक नेता ने कॉमेडियन कपिल शर्मा और नेटफ्लिक्स को धमकी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कपिल शर्मा शो में कई लोग मुंबई को 'बॉम्बे' बोलते हैं, वो ऐसा करना तुरंत बंद करें.

मुंबई के नाम को लेकर नाराजगी

MNS चित्रपट सेना प्रमुख अमेय खोपकर ने कपिल शर्मा और उनके शो पर नाराजगी जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने कहा कि भले ही मुंबई का नाम 30 साल पहले बदल दिया गया हो, लेकिन हिंदी फिल्मों, ओटीटी प्लेटफॉर्म और कपिल शर्मा शो में आज भी 'बॉम्बे' शब्द का इस्तेमाल हो रहा है.

MNS नेता ने क्या लिखा?

एमएनएस नेता ने कहा, 'बॉम्बे का आधिकारिक नाम बदलकर मुंबई रखे जाने के 30 साल बाद भी, बॉलीवुड के कपिल शर्मा शो में सेलिब्रिटी मेहमानों, दिल्ली के राज्यसभा सांसदों, शो के एंकरों और कई हिंदी फिल्मों में बॉम्बे शब्द का जिक्र होता रहता है! 1995 में महाराष्ट्र सरकार और 1996 में केंद्र सरकार की आधिकारिक मंजूरी के बाद, यह चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता से पहले मुंबई बन गया. इसे एक चेतावनी के बिना, मुंबई का जिक्र सम्मानपूर्वक करने का अनुरोध समझें.'

ठाकरे बंधुओं की 'चौथी' मुलाकात... क्या राज ठाकरे MVA का हिस्सा बनेंगे?

गुस्से का सामना करना पड़ेगा- MNS नेता

MNS नेता अमेय खोपकर ने अपनी पोस्ट को लेकर कहा कि बाकी शहरों के नाम कपिल शर्मा सही लेते हैं, लेकिन हमारे शहर का अपमान क्यों कर रहे हैं. आपसे जो गलती हुई है, उसे सुधारिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो एमएनएस की तरफ से आंदोलन होगा. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पिछले कई सालों से हम बोल रहे हैं, जो लोग मुंबई को बॉम्बे बोलते हैं उन्हें हमारे गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा.

फिलहाल कपिल शर्मा की तरफ से इस मामले को लेकर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है. राज ठाकरे के नेता के इस बयान को आने वाले बीएमसी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है. इसीलिए माना जा रहा है कि इस मामले पर आगे भी विवाद दिख सकता है.