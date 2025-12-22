प्रियंका चोपड़ा ने खोला राजामौली-महेश बाबू की वाराणसी के 1300 करोड़ बजट का राज! कपिल शर्मा के शो में किया खुलासा

प्रियंका चोपड़ा अपनी अपकमिंग फिल्म वाराणसी को लेकर चर्चा में हैं, जिसे 1000 करोड़ का कलेक्शन करने वाली फिल्में बाहुबली, आरआरआर को डायरेक्ट करने वाले निर्देशक एसएस राजामौली ने डायरेक्ट किया है. जबकि साउथ सुपस्टार महेश बाबू इस फिल्में में नजर आने वाले हैं. फिल्म को पहले ग्लोब ट्रोटर नाम दिया गया था. लेकिन हाल ही में हैदराबाद में किए गए एक बड़े इवेंट में इस फिल्म का नाम वाराणसी रिवील किया गया. लेकिन इस फिल्म से ज्यादा इसके बजट की चर्चा हो रही है, जो कि 1300 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसके चलते राजामौली की ही नहीं टॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बन गई है. लेकिन क्या यह बजट सच में 1300 करोड़ है? इस राज से हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 के पहले एपिसोड में उठाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में प्रियंका चोपड़ा से कपिल शर्मा पूछते हैं, सबको पता है कि प्रियंका का कोई काम छोटा नहीं होता. ये सब लार्जर देन लाइफ चीजें करती हैं. अब ये फिल्म भी कर रही हैं तो राजामौली साहब के साथ और राजामौली साहब की फिल्में भी आपको पता हैं बड़े बजट में. लेकिन इस बार प्रियंका आई है तो उनकी फिल्म का बजट हमने सुना है 1 हजार 300 करोड़ है. तो 1300 करोड़ में ये फिल्म बनेगी या आप वाराणसी के लोगों को नौकरियां भी देंगे.

#KapilSharma: We've heard #Varanasi film's budget is ₹1,300 crores. Since you came on board the budget has increased. Is this true?#PriyankaChopra: “WHAT ARE YOU TRYING TO SAY? HALF OF THE BUDGET HAS GONE TO MY BANK ACCOUNT.”#SSRajamouli | #MaheshBabu pic.twitter.com/XhZPVLKO15 — Whynot Cinemas (@whynotcinemass_) December 20, 2025

आगे कपिल कहते हैं, पहले कहते थे कि इतना बजट नहीं था. जब से आप आईं तब से बजट बढ़ गया. ये सच्ची बात है आपसे कंफर्म कर लेता हूं. इस पर प्रियंका कहती हैं, तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि आधा बजट मेरे बैंक अकाउंट में गया है. इस पर कपिल कहते हैं, मतलब तो यही निकलता है, जिस पर प्रियंका कहती हैं, मतलब आप उल्टा नाक पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

बता दें, द ग्रेट इंडियन कपिल शो का पहला एपिसोड नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा पहुंची थीं. वहीं उन्होंने शो में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर कमेंट किया था.