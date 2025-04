संभाजीनगर में खावड़ा पहाड़ी के पास धूं-धूं कर जला होटल, वीडियो में देखे कैसे आग का गोला बनी इमारत

छत्रपति संभाजीनगर के तिसगांव खावड़ा पहाड़ी के पास एक होटल में देर रात भीषण आग लग गई थी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार रात पुराने मुंबई-छत्रपति संभाजीनगर हाईवे पर एक होटल में आग लगी, हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि होटल में आग रात 8:15 बजे लगी और एक घंटे में बुझा दी गई. अधिकारी ने बताया, "घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है."

