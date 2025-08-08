ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या की कोशश, पुलिस दफ्तर के सामने खा लिया जहर; हालत गंभीर

महाराष्ट्र के वाशिम में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एक युवक ने पुलिस सुप्रीटेंडेंट दफ्तर के सामने ज़हर खाकर आत्महत्या की कोशिश (Maharashra Attempt To Suicide) की. उसकी हालत फिलहाल गंभीर है. अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. आत्महत्या की कोशिश करने वाले युवक का नाम मनीष ठाकुर है. आरोप है कि उसके मोबाइल फ़ोन से उसके कुछ निजी वीडियो चुराकर वायरल करने की धमकी दी गई थी. आरोप है किअनिल मारुति शिंदे, संजय जोगी और सुनील ठाकरे नाम के लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे.

ब्लैकमेलिंग से तंक आकर जान देने की कोशिश

मनीष का आरोप है कि इन तीनों ने उससे 50,000 रुपये की फिरौती मांगी थी. उसने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी. हालांकि, इस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. मनीष को ये तीनों शख्स लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे. इससे तंग आकर उसने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने ज़हर खाकर आत्महत्या की कोशिश की.

पुलिस दफ्तर के सामने खा लिया जहर

बता दें कि ज़हर खाने वाले मनीष के खिलाफ भी रेप और अत्याचार समेत दो गंभीर अपराध दर्ज हैं. हालांकि, उसके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की उचित जांच की जा रही है. इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. पीड़ित ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज करवाई थी फिर क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया गया. अगर समय रहते पुलिस ने एक्शन लिया होता को उसे जाम देने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता. हालांकि अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है.