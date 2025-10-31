महाराष्ट्र: वणी-चंद्रपूर NH पर ट्रक-कार की टक्कर, 3 महिलाओं की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल

यवतमाल जिले में वणी-चंद्रपूर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) पर लालगुड़ा के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक स्कोडा कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

घायलों को इलाज के लिए भेजा

जानकारी के अनुसार, मृतकों में तीनों महिलाएं शामिल हैं. हालांकि, अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है. यह हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. दुर्घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उन्हें तत्काल उपचार के लिए चंद्रपूर रेफर किया गया है. उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है.

हादसे का घटनाक्रम

हादसा वणी-चंद्रपूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लालगुड़ा के नजदीक हुआ.

बताया जा रहा है कि स्कोडा कार में लगभग 5 से 6 लोग सवार थे.

घटना की सूचना मिलते ही वणी ट्रैफिक पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस अब दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि यह टक्कर कैसे हुई.

इससे पहले महाराष्ट्र के वाशिम जिले से गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग पर भीषण सड़क हादसे में म्यांमार के तीन नागरिकों की मौत हो गई थी और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह दुर्घटना जऊलका पुलिस क्षेत्र के डव्हा के पास हुई, जब इनोवा कार, जिसमें सभी म्यांमार निवासी जगन्नाथ पुरी दर्शन के लिए ओडिशा जा रहे थे. तेज रफ़्तार की वजह से चालक का नियंत्रण कार पर नहीं रहा और ये डिवाइडर से जा टकराई.