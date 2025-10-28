विज्ञापन
कॉल सेंटर से लोगों को ठगा जा रहा था, पड़ा छापा; 100 से ज्यादा कर्मचारी कर रहे थे काम

Fake Call Centre Busted: संभाजीनगर में फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी का ये कोई पहला मामला नहीं है. पुणे में भी पुलिस ने हाल ही में छापेमारी कर बड़े फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया था.

संभाजीनगर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़.
  • महाराष्ट्र के संभाजीनगर में पुलिस ने चिखलथाना क्षेत्र में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है.
  • इस कॉल सेंटर में सौ से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे. यहां एक साल से स्कैम चलाया जा रहा था.
  • पुणे में भी हाल ही में फर्जी कॉल सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जहां विदेशी नागरिकों से ठगी होती थी.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

महाराष्ट्र के संभाजीनगर में पुलिस ने छापेमारी कर ठगी के एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. ये कॉल सेंटर छत्रपति संभाजी नगर के चिखलथाना में चलाया जा रहा था. पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस कॉल सेंटर से लोगों को ठगा जा रहा है. यहां पर 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे. बताया जा रहा है कि यह पूरा स्कैम यहां एक साल से ज़्यादा समय से चल रहा था. जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और यहां पर छापा मार दिया.

फर्जी कॉल सेंटर से कैसे हो रही थी ठगी?

पुलिस इस बारे में बाद में जानकारी जारी करेगी कि यहां से किन देशों में कॉल किए जा रहे थे और लोगों को कैसे ठगा जा रहा था. कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई जांच जारी है. बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स इलाके में देखा जा सकता है. पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं.

पुणे में भी फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़

फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी का ये कोई पहला मामला नहीं है. पुणे में भी पुलिस ने हाल ही में छापेमारी कर बड़े फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया था. यह अंतरराष्ट्रीय गिरोह यूरोप, अमेरिका और भारत के सर्वर से डेटा चोरी कर विदेशी नागरिकों से ठगी करता था. लोगों को डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी जाती थी या मैलवेयर के इस्तेमाल से क्रिप्टोकरेंसी में पैसे ऐंठे जाते थे.

कॉल सेंटरों से विदेशी नागरिकों से होती थी ठगी

पुणे पुलिस के मुताबिक, ये गिरोह अवैध तरीके से डेटा जुटाता था और अलग-अलग शहरों में किराये की जगहों पर फर्जी कॉल सेंटर चलाता था. कॉल सेंटर में बैठे लोग विदेशी नागरिकों से ठगी करते थे. अब संभाजीनगर में भी फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है.

