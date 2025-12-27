पुराने मोबाइल और लैपटॉप दान करें... BMC चुनाव तैयारी के लिए AAP की ये कैसी रणनीति

आगामी मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों की तैयारियों को तेज करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) ने एक अभिनव और अनोखा ‘क्राउडसोर्सिंग' अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत पार्टी ने चुनावी प्रचार और ‘वॉर रूम' संचालन के लिए पुराने लेकिन चालू हालत में मौजूद मोबाइल फोन और लैपटॉप दान करने की अपील मुंबईकरों से की है.

AAP की चुनावी रणनीति

आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह BMC के सभी 227 वार्डों में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने जा रही है, जिसके लिए ज़मीनी स्तर से लेकर डिजिटल स्तर तक मजबूत और प्रभावी चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है. AAP नेताओं ने कहा कि पार्टी की राजनीति पूरी तरह ईमानदारी, पारदर्शिता और स्वच्छ धन पर आधारित है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक विरोधियों के पास असीमित धन है, जो सालों से BMC की तिजोरी को लूटकर इकट्ठा किया गया है.

AAP की राजनीति में भ्रष्टाचार की जगह नहीं

पार्टी की ओर से कहा गया, “हमारे विरोधियों के पास दुनिया भर का पैसा है, जबकि आम आदमी पार्टी आम मुंबईकरों की पार्टी है. हमारे उम्मीदवार राजनीति में आने वाली पहली पीढ़ी से हैं, जो समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं.” AAP ने कहा कि उसकी राजनीति एक नई राजनीतिक संस्कृति की मिसाल है, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है. पार्टी का मानना है कि बिना स्वच्छ और पारदर्शी फंडिंग के न तो अच्छी राजनीति संभव है और न ही मुंबईकरों को बेहतर नगर सेवाएं मिल सकती हैं.

मुंबईकरों से AAP की भावुक अपील

AAP नेताओं ने यह भी कहा कि जब तक BMC में ईमानदार और जवाबदेह प्रशासन नहीं आएगा, तब तक मुंबई की बुनियादी समस्याओं, जैसे सड़कें, पानी, सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा का समाधान नहीं हो सकता. आम आदमी पार्टी ने मुंबई की परंपरा को याद दिलाते हुए कहा कि यह शहर न केवल भारत की आर्थिक राजधानी है, बल्कि परोपकार और सहयोग की राजधानी भी रहा है.

पार्टी की ओर से भावुक अपील करते हुए कहा गया, “मुंबई ने हमें कभी निराश नहीं किया है. हम सभी मुंबईकरों से तहे दिल से अपील करते हैं कि वे भारत की सबसे युवा और सबसे तेजी से बढ़ती राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन करें, चाहे वह आर्थिक सहयोग हो या पुराने लेकिन चालू मोबाइल और लैपटॉप का दान.”

पुराने मोबाइल और लैपटॉप दान करने की अपील

AAP के अनुसार, दान में प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग पार्टी के चुनावी वॉर रूम, डेटा विश्लेषण, मतदाता संपर्क, सोशल मीडिया अभियान और जमीनी स्तर पर समन्वय के लिए किया जाएगा. इससे सीमित संसाधनों में भी प्रभावी और तकनीक-आधारित चुनाव प्रचार संभव हो सकेगा.

आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया कि यह क्राउडसोर्सिंग अभियान न केवल पार्टी की चुनावी तैयारियों को मजबूती देगा, बल्कि ईमानदार राजनीति में आम नागरिकों की सीधी भागीदारी का उदाहरण भी बनेगा.